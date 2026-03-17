Eigentlich darf Bayern-Goalie gar nicht spielen

Goalie-Alarm in München! Nachdem Manuel Neuer, Jonas Urbig, Sven Ulreich und Leon Klanac aktuell mit Verletzungen ausfallen, muss der FC Bayern im Champions-League-Spiel gegen Atalanta auf seinen fünften Goalie Leonard Prescott zurückgreifen. Das Problem nur: Eigentlich darf der 16-Jährige so spät gar nicht spielen ...
Laut Jugendarbeitsschutzgesetz dürfen Jugendliche unter 18 Jahren in Deutschland nämlich nicht nach 20 Uhr arbeiten. Ein Problem, mit dem sich bereits der damals 16-jährige Spanier Lamine Yamal bei der EM 2024 konfrontiert sah. Nur aufgrund einer Ausnahmegenehmigung durfte sich der Barca-Youngster schließlich doch für den späteren Europameister die Schuhe binden.
Und auch für Prescott wird wohl die seit 2021 bestehende Sonderregelung für Sportler greifen. Laut § 7 JArbSchG darf der Keeper bis 23 Uhr arbeiten, sollte die Partie jedoch länger dauern, braucht er eine weitere Genehmigung. Außerdem darf Prescott anschließend 14 Stunden nicht arbeiten.
Nur Wanner jünger
Der Teenager wird am Mittwoch aller Voraussicht nach sein erstes Spiel für die Profis des deutschen Rekordmeisters absolvieren und dann auch noch in der Champions League. Prescott wäre nach Paul Wanner der zweitjüngste Bayern-Profi der Vereinsgeschichte. Der Österreicher war bei seinem Debüt gerade einmal 15 Tage jünger ...
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