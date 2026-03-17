Eigentlich darf Bayern-Goalie gar nicht spielen

Laut Jugendarbeitsschutzgesetz dürfen Jugendliche unter 18 Jahren in Deutschland nämlich nicht nach 20 Uhr arbeiten. Ein Problem, mit dem sich bereits der damals 16-jährige Spanier Lamine Yamal bei der EM 2024 konfrontiert sah. Nur aufgrund einer Ausnahmegenehmigung durfte sich der Barca-Youngster schließlich doch für den späteren Europameister die Schuhe binden.