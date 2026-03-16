Sprung verweigert! „Ich dachte an meine Freundin“

Kritik an FIS-Entscheidung

Die FIS sah sich anschließend hingegen für ihre Entscheidung mit ordentlich Kritik konfrontiert. „Da muss ich jetzt einmal die FIS kritisieren. Sie wollten mit aller Gewalt einen Durchgang durchdrücken, damit es ein Ergebnis gibt. Sie haben dabei auf die Sicherheit der Athleten vergessen, weil es wirklich gefährlich war“, kritisiert so auch ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl.