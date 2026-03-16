ÖSV-Cheftrainer Widhölzl schießt gegen Oslo-Jury

Für ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl kam die Jury-Entscheidung zu spät: „Da muss ich jetzt einmal die FIS (Anm. internationaler Verband) kritisieren. Sie wollten mit aller Gewalt einen Durchgang durchdrücken, damit es ein Ergebnis gibt. Sie haben dabei auf die Sicherheit der Athleten vergessen, weil es wirklich gefährlich war.“