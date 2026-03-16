„Ex“ mit Hammer aufgelauert: Mann eingewiesen

Mann wollte nur spazieren gewesen sein

Den einschreitenden Polizisten wollte der Mann klarmachen, dass er nur spazieren gewesen sei und gar nicht wüsste, wer in dem Haus wohnt. Warum er dann den Schieferhammer dabei habe? Das sei reiner Zufall gewesen, da er zuvor Nägel eingeschlagen habe – so die Antwort des Mannes. Wie sich aber herausstellte, wohnte die Ex-Lebensgefährtin (57) mit ihrem neuen Partner (53) in dem betroffenen Gebäude. Der Maskierte dürfte also genau gewusst haben, wem er da gerade einen Besuch abstatten wollte.