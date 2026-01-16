Maskierter (59) lauerte mit Hammer auf Ex-Gattin

Er war mit einer Sturmhaube maskiert, in der Hand hielt er einen Schieferhammer – am 26. September wurde in Wels (OÖ) ein amtsbekannter, wegen Stalkings vorbestrafter 59-Jähriger verhaftet. Der Verdacht: Er soll seiner Ex-Gattin und deren Lebensgefährten aufgelauert haben. Nun soll der Welser in eine Anstalt kommen.
Der Anblick war derart furchterregend, dass ein Passant den Notruf wählte: Ein mit Sturmhaube maskierter Mann marschierte am 26. September mit einem Schieferhammer in der Hand wild entschlossen zu einem Wohnhaus in Wels. Polizisten rasten mit Blaulicht an den Tatort und konnten den Verdächtigen noch an der Eingangstür abfangen.
Amtsbekannt
Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen amtsbekannten 59-Jährigen, der bereits wegen Stalkings der Ex-Gattin (57) und gefährlicher Drohung gegen den Sohn verurteilt worden war. Der Verdächtige dürfte es diesmal auf die Ex-Gattin und deren Lebensgefährten (53) abgesehen haben.
Beschuldigter sitzt in U-Haft
Er sitzt nun in U-Haft, bestreitet, dass er den beiden Gewalt antun wollte. Seine Rechtfertigung: Er sei nur spazieren gewesen, wusste gar nicht, wer in dem Haus wohnt. Den Spitzhammer habe er zufällig dabeigehabt, da er zuvor Nägel eingeschlagen habe.
Persönlichkeitsstörung
Ein psychiatrischer Gutachter attestiert ihm eine Persönlichkeitsstörung. Seit einem familiären Schicksalsschlag ist der Welser zwanghaft auf die Ex-Frau fixiert. Gegen ihn wurde nun ein Strafantrag wegen versuchter schwerer Körperverletzung eingebracht. Strafdrohung: ein bis zehn Jahre. Auch eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum ist beantragt.
