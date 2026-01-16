Maskierter (59) lauerte mit Hammer auf Ex-Gattin

Er war mit einer Sturmhaube maskiert, in der Hand hielt er einen Schieferhammer – am 26. September wurde in Wels (OÖ) ein amtsbekannter, wegen Stalkings vorbestrafter 59-Jähriger verhaftet. Der Verdacht: Er soll seiner Ex-Gattin und deren Lebensgefährten aufgelauert haben. Nun soll der Welser in eine Anstalt kommen.