Tragic Discovery
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Shock on Sunday morning in Neunkirchen, Lower Austria: A man apparently got stuck in a used clothing collection container and died as a result.
The lifeless body was discovered in the early morning hours. The exact circumstances are still completely unclear; an investigation has been launched.
Stuck with his hand in the opening
A passerby reportedly discovered the man. According to reports, he was stuck with one hand in the container’s opening while his legs were dangling in the air.
Circumstances still need to be clarified
Whether the man became stuck while attempting to retrieve clothing from the bin is still under investigation. Police are now trying to determine how this tragic incident occurred.
According to “NÖN,” the victim’s identity is still unknown. However, he is believed to be a middle-aged man. He is thought to have been in this fateful situation for several hours.
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