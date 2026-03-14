“The worst performance I’ve ever seen!”

Even during the match, the clash between Bayer Leverkusen and FC Bayern Munich had sparked plenty of controversy, and after the final whistle, the commotion only intensified—thanks to Uli Hoeneß’s scathing criticism of the referees! “That was the worst performance by a refereeing team I’ve ever seen in a Bundesliga match,” said the Bayern boss, making no secret of his dismay with Christian Dingert and his crew…