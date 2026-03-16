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Fashion-Show zum 30er im Auhof Center

Specials
16.03.2026 12:06
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Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Das Auhof Center Wien hat am Samstag sein 30-jähriges Jubiläum mit einem außergewöhnlichen Event gefeiert – und verwandelte sich dabei für einige Stunden in eine große Bühne für Mode, Emotionen und prominente Persönlichkeiten.

Bei einer spektakulären Fashion-Show am 14. März präsentierten bekannte Gesichter aus TV, Society und Musik aktuelle Trends und sorgten für besondere Momente vor hunderten Besucherinnen und Besuchern.

(Bild: krone.tv)

Durch die Modenschau führte TV-Moderatorin und Styling-Expertin Martina Reuter, die das Publikum mit Charme und Energie durch das Programm begleitete.

(Bild: krone.tv)

Promis auf dem Catwalk
Für besondere Aufmerksamkeit sorgten auch die prominenten Models: Star-Astrologin Gerda Rogers zeigte sich glamourös auf dem Laufsteg und begeisterte das Publikum mit ihrem Auftritt.

(Bild: krone.tv)

Ebenfalls am Catwalk zu sehen war Personal Trainer Vladi Pavlic, der als neuer Mann an der Seite von Martina Reuter gilt. Gemeinsam mit weiteren Models präsentierten sie aktuelle Fashion-Trends und sorgten für zahlreiche Kamerablitze.

Bewegender Moment auf der Bühne
Neben Glamour und Fashion sorgte auch ein besonders emotionaler Auftritt für Aufmerksamkeit: Sam Askari, bekannt unter seinem Künstlernamen Samiko, trat ebenfalls als Model auf den Laufsteg.

Der junge Künstler, der den tragischen Amoklauf in Graz überlebt hat, verarbeitet seine Erlebnisse heute in seiner Musik. Nach seinem Catwalk-Auftritt präsentierte Samiko live einige seiner neuesten Songs und berührte das Publikum mit seiner Geschichte.

(Bild: krone.tv)

Jubiläum mit vielen Emotionen
Mit der großen Fashion-Show hat das Auhof Center sein 30-jähriges Bestehen gebührend gefeiert – mit Mode, Musik und bewegenden Momenten.

Unser krone.tv-Team war vor Ort, hat mit den Stargästen gesprochen und alle Eindrücke für Sie zu Hause eingefangen. Die Interviews und Highlights der Veranstaltung gibt es im Video direkt oben im Artikel zu sehen.

Ausstrahlungstermine krone.tv

  • 16. März: 13:50 Uhr
  • 16. März: 18:20 Uhr
  • 17. März: 16:55 Uhr
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