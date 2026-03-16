Fashion-Show zum 30er im Auhof Center

Bewegender Moment auf der Bühne

Neben Glamour und Fashion sorgte auch ein besonders emotionaler Auftritt für Aufmerksamkeit: Sam Askari, bekannt unter seinem Künstlernamen Samiko, trat ebenfalls als Model auf den Laufsteg.

Der junge Künstler, der den tragischen Amoklauf in Graz überlebt hat, verarbeitet seine Erlebnisse heute in seiner Musik. Nach seinem Catwalk-Auftritt präsentierte Samiko live einige seiner neuesten Songs und berührte das Publikum mit seiner Geschichte.