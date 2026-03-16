Jannik Sinner gewinnt erstmals in Indian Wells

Medwedew wieder Top 10

„Ich wusste, das ist ein Turnier, das ich noch nicht gewonnen hatte, deshalb wollte ich mich bestmöglich und so professionell wie möglich vorbereiten“, sagte Sinner, der bereits eine Woche vor Turnierbeginn angereist war und sich akklimatisiert hatte. „Dieser Erfolg bedeutet mir sehr viel. Jetzt habe ich ein paar Tage Zeit zum Entspannen. Aber so viel Zeit ist nicht bis Miami.“ Auch das sei „wieder ein wichtiges Turnier“ für ihn.