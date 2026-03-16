Showdown im Kampf um die große Kristallkugel

Wenn es für Aicher heuer nicht klappen sollte, die Zukunft sollte ihr gehören. Mit 22 Jahren zählt sie neun Lenze weniger als Shiffrin, deren Respekt ihr sicher ist: „Emma ist ruhig und bei sich. Es ist wirklich ein aufregender Kampf für die letzten Rennen“, sagte die US-Amerikanerin nach ihrem Sieg am Sonntag im Åre-Slalom. „Sie verdient das richtig, sie ist top in allen Disziplinen. Es ist unglaublich, das zu sehen, da sie die Einzige ist. Aber ich werde weiterkämpfen und alle in meinem Team, die so hart gekämpft haben. Wir werden uns anstrengen.“