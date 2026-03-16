Vonn „noch nicht bereit“, über Zukunft zu sprechen

Sie führe „ein fantastisches Leben abseits des Skifahrens“ und wolle selbst über ihre Zukunft entscheiden. „Vielleicht bedeutet das, wieder Rennen zu fahren, vielleicht auch nicht. Die Zeit wird es zeigen“, meinte sie. Vonn nährte zuletzt Hoffnungen auf eine Rückkehr auf die Skipiste, als sie nur 25 Tage nach ihrem Horrorsturz bei der Abfahrt in Cortina d‘Ampezzo ein Video auf Instagram postete, das sie beim Trainieren ihrer Oberschenkel, der Schultern, des Bauchs sowie Rückens und der Arme zeigt. Zwischendurch wurde Vonns schwer verletztes linkes Bein behandelt.