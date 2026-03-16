Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klares Statement

Vonn „noch nicht bereit“, über Zukunft zu sprechen

Ski Alpin
16.03.2026 09:50
Lindsey Vonn
Lindsey Vonn(Bild: AP/Fatima Shbair)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

US-Skistar Lindsey Vonn will noch keine Entscheidung über ein mögliches Comeback nach ihrem Unfall bei den Olympischen Spielen treffen. Sie sei „noch nicht bereit“, um über ihre Zukunft im Skisport zu sprechen, schrieb die 41-Jährige auf X. „Mein Fokus lag ganz auf meiner Genesung und darauf, wieder in meinen normalen Alltag zurückzufinden.“ Sie bat auch, dass man aufhören solle, ihr „vorzuschreiben, was ich tun oder lassen soll“.

0 Kommentare

Sie führe „ein fantastisches Leben abseits des Skifahrens“ und wolle selbst über ihre Zukunft entscheiden. „Vielleicht bedeutet das, wieder Rennen zu fahren, vielleicht auch nicht. Die Zeit wird es zeigen“, meinte sie. Vonn nährte zuletzt Hoffnungen auf eine Rückkehr auf die Skipiste, als sie nur 25 Tage nach ihrem Horrorsturz bei der Abfahrt in Cortina d‘Ampezzo ein Video auf Instagram postete, das sie beim Trainieren ihrer Oberschenkel, der Schultern, des Bauchs sowie Rückens und der Arme zeigt. Zwischendurch wurde Vonns schwer verletztes linkes Bein behandelt.

Bei ihrem Sturz hatte sich Vonn eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. Nach ihrem Klinikaufenthalt in Italien war Vonn mit dem Krankenwagen zum Flughafen gebracht und in die USA geflogen worden. „Es wird etwa ein Jahr dauern, bis alle Knochen verheilt sind“, erklärte sie jüngst. Anschließend will sie entscheiden, ob die eingesetzten Metallteile wieder vollständig entfernt werden sollen. Erst danach ist in einer weiteren Operation die endgültige Versorgung ihres Kreuzbandes geplant.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
16.03.2026 09:50
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Lindsey Vonn
UnfallAbfahrt
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
233.826 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
153.285 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Oberösterreich
Ein Opfer tot: Mann stach in Linz auf Menschen ein
118.875 mal gelesen
Die Linzer Bismarckstraße
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1521 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
982 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Kolumnen
Warum sich das Nichtstun im ORF bitter rächen kann
959 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl im letzten ORF-„Sommergespräch“ im September 2025
Mehr Ski Alpin
Klares Statement
Vonn „noch nicht bereit“, über Zukunft zu sprechen
Aicher gegen Shiffrin:
Showdown im Kampf um die große Kristallkugel
Bode Miller staunt:
„Diese Skifahrer sind so viel besser als ich“
Krone Plus Logo
Große Schlagzeilen
Wie diese Ministranten zu globalen Skistars wurden
Slalom in Aare
Shiffrin-Sieg! Truppe verpasst Stockerl knapp

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf