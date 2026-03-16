Ze Roberto beichtet:

Alltag in Madrid bestand aus Sex, Keksen & Zocken

Fußball
16.03.2026 08:19
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1997 wechselte Ze Roberto nach Europa zu Real Madrid. Anstatt sich voll und ganz den sportlichen Zielen zu verschreiben, widmete der Brasilianer seinen Alltag allerdings lieber anderen Dingen, wie er nun gestand ...

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