Dieb ließ bei Flucht erbeutete Spielkonsole fallen

Der 31-jährige Schweizer aus Leonding versuchte am Donnerstag gegen 17.10 Uhr gemeinsam mit seiner 40-jährigen Freundin in einem Einkaufszentrum eine Spielkonsole zu stehlen. Als die beiden vom 55-jährigen Ladendetektiv im Mediamarkt der PlusCity angehalten wurden, befreite sich der 31-Jährige mit einem Stoß gegen die Brust des 55-Jährigen, ließ die Spielkonsole fallen und flüchtete.

Streife fasste Duo

Die beiden Tatverdächtigen setzten ihre Flucht über die Straßenbahnhaltestelle Richtung Herdegenstraße fort. Dort war jedoch Ende und sie wurden von einer Streife festgenommen. Anschließend wurden die beiden auf der Polizeiinspektion einvernommen. Sie werden angezeigt.