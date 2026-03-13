Dieb ließ bei Flucht erbeutete Spielkonsole fallen

Die Beute war rund 500 Euro wert, doch der Dieb konnte sich nicht lange darüber freuen. Denn ein Ladendieb hatte ihn und seine Komplizin beim Coup im Paschinger Einkaufszentrum beobachtet und wollte das Duo stoppen. Bei der Flucht entsorgten die Gauner die Beute – doch das half ihnen nichts.
Der 31-jährige Schweizer aus Leonding versuchte am Donnerstag gegen 17.10 Uhr gemeinsam mit seiner 40-jährigen Freundin in einem Einkaufszentrum eine Spielkonsole zu stehlen. Als die beiden vom 55-jährigen Ladendetektiv im Mediamarkt der PlusCity angehalten wurden, befreite sich der 31-Jährige mit einem Stoß gegen die Brust des 55-Jährigen, ließ die Spielkonsole fallen und flüchtete.
Streife fasste Duo
Die beiden Tatverdächtigen setzten ihre Flucht über die Straßenbahnhaltestelle Richtung Herdegenstraße fort. Dort war jedoch Ende und sie wurden von einer Streife festgenommen. Anschließend wurden die beiden auf der Polizeiinspektion einvernommen. Sie werden angezeigt.
