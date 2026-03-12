Start-Ziel-Sieg für Austria Salzburg steht fest

Tickets für die Gäste werden intern verteilt

Im Herbst hatten die Liefering-Verantwortlichen dazu noch eine Fan-Entscheidung getroffen. So blieb die Nordkurve – beim Bundesligisten der Bereich des Fankerns – leer. Das sorgte für Kritik. Ähnliches gilt morgen für den Gästesektor. Dem Gastverein stehen zehn Prozent der Gesamtkapazität zu. Liefering hat sich jedoch dafür entschieden, auf Fangruppierungen – wie etwa das Kollektiv „Gruppo fanatico“ – zu verzichten. „Wir verteilen die Karten intern“, hieß es von Klubseite. Also an Familie und Freunde des Teams.