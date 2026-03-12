Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kolumne

Start-Ziel-Sieg für Austria Salzburg steht fest

Salzburg
12.03.2026 09:30
Die Fans von Austria Salzburg freuen sich auf das Duell mit dem FC Liefering am Freitag.
Die Fans von Austria Salzburg freuen sich auf das Duell mit dem FC Liefering am Freitag.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Im Zweitliga-Spiel zwischen Austria Salzburg und dem FC Liefering prallen am Freitag zwei Welten aufeinander. Beide Vereine sind in vielen Bereichen nicht zu vergleichen. Schon gar nicht im Hinblick auf die Fankultur. Eine „Krone“-Kolumne. 

0 Kommentare

Es mag nicht überraschen, aber: Zumindest ein Duell hat Austria Salzburg schon vor dem Aufeinandertreffen mit Liefering am Freitag entschieden. Nämlich das der Fans. Einige Leser werden jetzt die Stirn runzeln und sich fragen, welche Anhängerschaft aufseiten der Gäste gemeint sein könnte. Zurecht. Klammert man das erste Saisonderby aus, wo 8120 Zuschauer im Stadion waren, krebst Liefering bei etwa 200 Heim-Besuchern im Schnitt herum.

Das erste Aufeinandertreffen im September war ein Fußballfest.
Das erste Aufeinandertreffen im September war ein Fußballfest.(Bild: GEPA)

Tickets für die Gäste werden intern verteilt
Im Herbst hatten die Liefering-Verantwortlichen dazu noch eine Fan-Entscheidung getroffen. So blieb die Nordkurve – beim Bundesligisten der Bereich des Fankerns – leer. Das sorgte für Kritik. Ähnliches gilt morgen für den Gästesektor. Dem Gastverein stehen zehn Prozent der Gesamtkapazität zu. Liefering hat sich jedoch dafür entschieden, auf Fangruppierungen – wie etwa das Kollektiv „Gruppo fanatico“ – zu verzichten. „Wir verteilen die Karten intern“, hieß es von Klubseite. Also an Familie und Freunde des Teams.

Lesen Sie auch:
Ex-Knipser Marko Vujic (li.).
Austria vs. Liefering
Die Derby-Bilanz spricht eine klare Sprache
11.03.2026

„Duell“ in diesem Fall dehnbarer Begriff
Die Austria hingegen konnte die offiziell zugelassene Kapazität von 1566 Leuten kurz vor dem Spiel noch geringfügig nach oben schrauben. Die Terrasse der ASKÖ-Anlage mit bester Sicht aufs Feld steht als zweiter VIP-Bereich neben dem „Club.33“ zur Verfügung. Am Start-Ziel-Sieg der Gastgeber hätte das im Fan-Duell aber nichts verändert. Obwohl „Duell“ in diesem Fall ohnehin ein sehr dehnbarer Begriff ist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
12.03.2026 09:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
320.303 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
183.333 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
157.276 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1692 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1444 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1261 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf