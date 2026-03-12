Vorteilswelt
Auch Heli im Einsatz

Erschöpfter Wanderer in Bad Gastein gerettet

Salzburg
12.03.2026 10:42
Die Bergrettung musste den Mann schlussendlich mit dem Heli per Tau bergen.
Die Bergrettung musste den Mann schlussendlich mit dem Heli per Tau bergen.
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Dramatischer Einsatz im hochalpinen Gelände! Ein junger Wanderer verirrte sich am Mittwochabend in Bad Gastein in Salzburg. Bei einbrechender Dunkelheit konnte der Mann nur per Hubschrauber gerettet werden. 

0 Kommentare

Im Bereich des Bockhartsees (2200 Höhenmeter) in Bad Gastein geriet am Abend ein Mann in eine gefährliche Lage. In steilem Gelände verlor er plötzlich die Orientierung und war zunehmend erschöpft. Er setzte einen Notruf ab, wie die Bergrettung Bad Gastein schilderte. 

Aufgrund der schwierigen Lage musste die Bergrettung mit dem Hubschrauber anfliegen, der jedoch aus Kärnten angefordert werden musste. Weil eine Landung unmöglich war, wurde der Wanderer per Seil geborgen.

Wanderer mit Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht
Mit einer Unterkühlung wurde der Mann ins nächstgelegene Krankenhaus eingeliefert. 

Salzburg
12.03.2026 10:42
Salzburg

