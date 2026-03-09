ORF-Knalleffekt | Schlangengrube

Schlangengrube. Gerd Bacher, Teddy Podgorski, Gerhard Zeiler: Es finden sich große Namen in der Liste der „Könige vom Küniglberg“. Sie und andere dirigierten den ORF, oder, wie man einst sagte, „spielten auf der größten Medienorgel des Landes“. Das mit der Orgel gilt längst nicht mehr, das „Spielen“ auch nicht in dieser Form. Wenn auf dem Küniglberg gespielt wird, dann sind es nicht mehr die Generalintendanten oder nun Generaldirektoren. Gespielt wird vielmehr MIT ihnen: Denn wenn es am Telefon des ORF-Chefs läutet, dann meldet sich meist ein Politiker oder Politikersprecher, um Wünsche, Beschwerden oder auch Drohungen zu äußern. Man muss mit den Generaldirektoren kein Mitleid haben, kaum einer wurde zur Annahme des Jobs gezwungen. Ganz im Gegenteil, die meisten waren bereit, vieles, manchmal alles dafür zu tun, als König am Küniglberg thronen zu dürfen. Aber es dort allen recht zu tun – diese Kunst ist kaum zu beherrschen. Der Küniglberg gilt als größte Schlangengrube des Landes, giftige Bisse drohen aus allen Richtungen, nicht nur von außen, auch intern. Wenn der General dann auch noch Material für den Giftschrank von Gegnern liefert, wie im aktuellen Fall, dann wird dieser Schrank im Fall des Falles geöffnet – und der Kandidat ist erledigt. Jetzt bringen sich viele Kandidatinnen und Kandidaten als Nachfolger ins Spiel. Auch mit ihnen wird gespielt werden. Erst recht mit der oder dem schließlich als General oder Generalin Auserwählten.