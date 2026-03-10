Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bilanz der Florianis

Einsatzjahr 2025: Feuerwehren retten 1093 Menschen

Kärnten
10.03.2026 18:00
Insgesamt 6239 Mal mussten die Feuerwehren im vergangenen Jahr zu Bränden ausrücken.
Insgesamt 6239 Mal mussten die Feuerwehren im vergangenen Jahr zu Bränden ausrücken.(Bild: Berufsfeuerwehr Klagenfurt)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

17.170 Mal rückten die Feuerwehrkräfte im vergangenen Jahr in Kärnten aus. Dabei wird die Arbeit der Florianis wird aufgrund von neuen Technologien immer herausfordernder.

0 Kommentare

Eigentlich müsste er Leistungs-, und nicht Tätigkeitsbericht heißen – denn was Kärntens mehr als 20.000 Feuerwehrkräfte im vergangenen Jahr geleistet haben, ist unbezahlbar. Und dies wortwörtlich: Denn die hauptsächlich Freiwilligen (es gibt nur eine Berufsfeuerwehr in Klagenfurt) absolvierten 1,6 Millionen Stunden im Dienste der allgemeinen Sicherheit.

Landesrat Daniel Fellner und Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin umringt von sämtlichen ...
Landesrat Daniel Fellner und Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin umringt von sämtlichen Bezirksfeuerwehrkommandanten.(Bild: Klaus Loibnegger)

Bei Einsätzen, Ausbildungen, Übungen und organisatorischen Tätigkeiten. Was die Steuerzahler um- beziehungsweise hochgerechnet als Stundenlohn unglaubliche 53 Millionen Euro gekostet hätte. Reine Einsatzstunden der 396 Freiwilligen Feuerwehren, 29 Betriebsfeuerwehren und der Berufsfeuerwehr Klagenfurt: 205.141!

Zitat Icon

Für mich ist die schönste Zahl jene der geretteten Leben. Als Feuerwehrreferent bin ich sehr stolz und möchte jedem einzelnen Feuerwehrmitglied Danke sagen!

Landesrat Daniel Fellner

Immer mehr Mädchen streifen Uniform über
Und auch wenn im vergangenen Jahr Unwetterkatastrophen ausgeblieben sind, mussten die Feuerwehrkräfte dennoch insgesamt 17.170 Mal ausrücken. 6239 Einsätze hatten mit Bränden zu tun, 10.931 Mal waren es technische Einsätze – wie Unfälle, Türöffnungen, Sturmschäden oder Menschenrettungen. Apropos: Durch das selbstlose, rasche und professionelle Einschreiten der Einsatzkräfte konnten nicht weniger als 1093 Menschen gerettet, und 1558 Tiere geborgen werden.

Zitat Icon

Häuser sind mittlerweile Kraftwerke, Einsätze demnach neue Herausforderungen. Und wetterbedingte Großereignisse hängen ohnehin wie ein Damoklesschwert über uns.

Rudolf Robin, Landesfeuerwehrkommandant

Besonders erfreulich: In Kärnten fehlt es mit mehr als 2000 Kindern und Jugendlichen definitiv nicht an Nachwuchs. Die Zahl ist seit Jahren am Steigen. Und auch immer mehr Mädchen beziehunsgsweise junge Frauen streifen sich die Uniform über: Aktuell ist rund ein Drittel der Feuerwehrjugend weiblich.

Neue Technologien, neue Herausforderungen
Beim Thema Einsatz-Zukunft und Fortbildung geht es vor allem um neue Technologien. Ob Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher oder Fahrzeuge mit alternativen Antrieben – auch das Einsatzspektrum und die Herausforderungen verändern sich für die Feuerwehren. So verzeichnete man im Vorjahr 112 Einsätze allein aufgrund alternativer Energieanlagen – mehr als doppelt so viele wie noch 2024.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
10.03.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

OeNB-Gouverneur Martin Kocher
Iran-Krieg
Nationalbank-Chef: „Keine Rezession in Sicht“
Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
307.739 mal gelesen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
291.173 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
267.384 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2978 mal kommentiert
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1354 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Außenpolitik
WHO warnt vor giftigem Regen und Atemwegs-Hölle
1222 mal kommentiert
Die Angriffe auf Ölanlagen im Iran bergen eine enorme Gesundheitsgefahr.
Mehr Kärnten
Bilanz der Florianis
Einsatzjahr 2025: Feuerwehren retten 1093 Menschen
66-Jährige verletzt
Eine Kerze im Badezimmer sorgte für einen Brand
Krone Plus Logo
EINWÜRFE: FOLGE 89
Sweep für Steindorf – Kärntner Sport im Überblick
SPÖ-Personalrochaden
Neue Köpfe: Bürgermeisterin wird Landesrätin
Umfahrungsodyssee
Greifenburg: Widerstand gegen B100-Trassenführung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf