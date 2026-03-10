Einsatzjahr 2025: Feuerwehren retten 1093 Menschen

Immer mehr Mädchen streifen Uniform über

Und auch wenn im vergangenen Jahr Unwetterkatastrophen ausgeblieben sind, mussten die Feuerwehrkräfte dennoch insgesamt 17.170 Mal ausrücken. 6239 Einsätze hatten mit Bränden zu tun, 10.931 Mal waren es technische Einsätze – wie Unfälle, Türöffnungen, Sturmschäden oder Menschenrettungen. Apropos: Durch das selbstlose, rasche und professionelle Einschreiten der Einsatzkräfte konnten nicht weniger als 1093 Menschen gerettet, und 1558 Tiere geborgen werden.