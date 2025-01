Lawrow ist ein Fan von Wagenknecht und Weidel

Bei der AfD handle es sich wie beim Rassemblement National in Frankreich um in den Parlamenten etablierte Parteien, die eine wachsende Wählerschaft hätten. Beiden wollten, „dass die nationale Selbstbestimmung und Identität der Deutschen und Franzosen wiederhergestellt werden, weil sie glauben, dass die Brüsseler Bürokratie einen Großteil davon widerrechtlich an sich gerissen hat“, sagte Lawrow mit Blick auf die rechten Parteien in Deutschland und Frankreich. In diesem Zusammenhang erwähnte der 74-jährige Chefdiplomat mehrmals auch das Bündnis Sahra Wagenknecht. Er könne nicht sagen, dass die Programme all dieser Parteien destruktiv seien.