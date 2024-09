Folgt auf Wahlen in Brandenburg ein Polit-Krimi?

In Brandenburg entscheiden die Wähler am Sonntag über die künftigen Machtverhältnisse im Landtag. Die Wahllokale öffneten um 8 Uhr. Rund 2,1 Millionen Menschen in dem ostdeutschen Bundesland können sich beteiligen. Im Fokus steht vor allem die Frage, wie gut die AfD abschneidet, die in Umfragen führt.