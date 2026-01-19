So will Stadtvize nun die Kindergärten umkrempeln

„Kindergarten neu denken“: Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) geht jetzt in die Offensive und kündigte umfassende Reformpläne für die Kindergärten in Wien an. Das Ziel: ein zeitgemäßes System mit weniger Bürokratie und mehr Zeit für die Kinder
Mit einer Grundsatzrede unter dem Titel „Elementarbildung- Kindergarten neu denken“ gab Emmerling am Montag im Education Lab auf der Wieden den Startschuss für eine umfassende Reform der Wiener Kindergartenlandschaft.
Ihr Ziel: weniger Bürokratie, mehr Qualität – und vor allem mehr Wertschätzung für jene Menschen, die täglich mit Kindern arbeiten. „Der Kindergarten ist die erste und wichtigste Bildungseinrichtung“, betonte die Stadtvize gleich zu Beginn. Dieses Bewusstsein müsse endlich auch in den Strukturen, Rahmenbedingungen und im gesellschaftlichen Stellenwert ankommen.
Um den Kindergarten zukunftsfit zu machen, soll deshalb im März 2026 der Reformprozess „Kindergarten neu denken“ starten. Ein zentrales Element dabei ist eine breite Umfrage unter Elementarpädagogen, Assistenten und den pädagogischen Leitungen. Sie soll klären, was die Menschen im Kindergarten wirklich brauchen.
Pädagogen leiden unter einer hohen Belastung – nicht nur, aber auch wegen dem Personalmangel. Dabei muss der Kindergarten heute viel mehr leisten.
Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos)
Bild: David Bohmann
Kernpunkte der Reform sind unter anderem ein neuer Bildungsplan, der die pädagogische Arbeit klar definiert, sowie eine Konzeptionswoche, die Raum für Teambuilding, Reflexion und gute Vorbereitung bietet. Gleichzeitig sollen die Pädagogen künftig von administrativen Aufgaben entlastet werden, damit sie wieder mehr Zeit bei den Kindern verbringen können, heißt es.
Breite Kritik gab es zuletzt auch am Förderwesen der Stadt. Viele Kindergartenvereine sind mit den Fördermitteln missbräuchlich umgegangen, wie ein Bericht des Stadtrechnungshofes aufdeckte. Stichwort: Privatflüge und Luxusessen. Das Fördersystem soll daher modernisiert und komplett neu werden, so Emmerling. Missbrauch von Fördermitteln soll so verhindert werden – unter anderem durch KI-gestützte Prüfungen für Träger, die Unregelmäßigkeiten frühzeitig erkennen sollen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.