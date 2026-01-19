So will Stadtvize nun die Kindergärten umkrempeln

Breite Kritik gab es zuletzt auch am Förderwesen der Stadt. Viele Kindergartenvereine sind mit den Fördermitteln missbräuchlich umgegangen, wie ein Bericht des Stadtrechnungshofes aufdeckte. Stichwort: Privatflüge und Luxusessen. Das Fördersystem soll daher modernisiert und komplett neu werden, so Emmerling. Missbrauch von Fördermitteln soll so verhindert werden – unter anderem durch KI-gestützte Prüfungen für Träger, die Unregelmäßigkeiten frühzeitig erkennen sollen.