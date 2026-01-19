Die Stärken und Schwächen des Wiener Bildungsplans

Die Bildungskrise in Österreich ist nicht zu leugnen. Ein Beispiel: Jeder zweite Schulanfänger in Wien kann kaum Deutsch. Die Politik sucht nach Lösungen. Mit ihr Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling von den Neos. Mit ihrer Grundsatzrede wollte sie Weichen stellen. Ob das gelungen ist?
„Einen wunderschönen guten Morgen“ – mit diesen Worten um 10:30 Uhr eröffnete Wiens Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling von den Neos am Montag ihre Grundsatzrede. Vor dem Pult, umrankt von Blumen, die auch bei einer Trauerfeier ein gutes Bild abgeben würden, skizzierte sie die Eckpfeiler ihrer „Vision für die Pädagogik“. Titel: „Kindergarten neu denken.“ Rund eine halbe Stunde sprach sie über die Zukunft – eine Rede, die sich zur Analyse in zwei Teile gliedern lässt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.