Kinder-Kampagne als Pausenfüller bis zu Reformen

Umso mehr unterstrichen Emmerling und Kern, wie wichtig ihnen die Elementarpädagogik sei – letzterer etwa mit der Erzählung über die „leuchtenden Kinderaugen“ seiner zweijährigen Tochter, als er sie nach dem Wochenende wieder in den Kindergarten gebracht habe. Die Frage, ob seine Tochter in einen städtischen oder privaten Kindergarten geht, wollte Kern nicht beantworten.