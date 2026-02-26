Harry und Meghan: Mut-Botschaften an Süchtige

„Okay, nicht okay zu sein“

Meghan schrieb auf eine orangefarbene Karte: „Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Engagement für Ihre Gesundheit. Wir wünschen Ihnen weiterhin gute Genesung und viel Glück.“ Harry formulierte auf einer gelben Notiz: „Es ist in Ordnung, nicht okay zu sein. Vertraut einander. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Genesung. Teile nun deinen Mut und deine Erfahrungen mit anderen.“