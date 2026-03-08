Anti-Sklaverei-Charity trennt sich von Eugenie

Neue Turbulenzen für die Royals: Eine große Menschenrechtsorganisation hat sich von Prinzessin Eugenie getrennt. Nach sieben Jahren wurde ihr Name von der Website der NGO Anti-Slavery International komplett gelöscht.
In einer Erklärung bestätigte die NGO das Ende der Zusammenarbeit: „Nach sieben Jahren ist unsere Patronage durch HRH Princess Eugenie of York beendet. Wir danken der Prinzessin für ihre Unterstützung im Kampf gegen moderne Sklaverei.“ Die 35-Jährige hatte sich dort gegen moderne Sklaverei und Menschenhandel engagiert.
Der Schritt kommt zu einem heiklen Zeitpunkt. Neue veröffentlichte E-Mails rund um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein haben erneut Fragen zu seinen Kontakten zum britischen Königshaus aufgeworfen.
Problematische Nähe von Andrew zu Epstein
Vor allem Eugenies Vater, Andrew Mountbatten‑Windsor, steht seit Jahren wegen seiner Verbindung zu Jeffrey Epstein unter erheblichem öffentlichen Druck. Andrew weist alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. Wichtig: Gegen Eugenie selbst gibt es keinerlei Vorwürfe.
Virginia Giuffre, eines der bekanntesten Epstein‑Opfer, hatte Andrew über Jahre hinweg beschuldigt, sie als Minderjährige missbraucht zu haben. Epstein und seine Vertraute Ghislaine Maxwell sollen sie ihr zufolge an ihn vermittelt haben. Diese Vorwürfe wurden außergerichtlich beigelegt; Andrew bestreitet sie weiterhin.
Für eine Organisation, die sich gegen moderne Sklaverei engagiert, könnte allein die familiäre Nähe zu Andrew problematisch sein. Epstein selbst war zum Zeitpunkt seines Todes wegen Sex‑Trafficking und Verschwörung zum Sex‑Trafficking angeklagt. Sex‑Trafficking – sexueller Menschenhandel – gilt international als eine Form moderner Sklaverei und beschreibt die Ausbeutung von Menschen durch Zwang, Täuschung oder Gewalt zu sexuellen Handlungen.
Distanzierung der königlichen Familie
Obwohl zunächst berichtet wurde, das britische Königshaus werde Prinzessin Eugenie und ihre ältere Schwester Prinzessin Beatrice trotz der Vorwürfe gegen ihren Vater nicht fallen lassen, mehren sich seit der jüngsten Verhaftung von Andrew wegen Amtsmissbrauchs Hinweise auf eine mögliche Distanzierung. Zwar nahmen die Schwestern nach dem Entzug der Prinzentitel ihres Vaters im Herbst noch am öffentlichen Weihnachtsauftritt der Königsfamilie teil, doch laut Medienberichten sollen sie bei künftigen royalen Veranstaltungen weitgehend fehlen. So heißt es etwa, dass sie in diesem Jahr nicht zur Teilnahme an Royal Ascot eingeladen wurden.
Zudem wird darüber spekuliert, dass Beatrice und Eugenie im Rahmen der Ermittlungen gegen ihren Vater als mögliche Zeuginnen in Betracht kommen könnten. Aus Unterlagen im Zusammenhang mit Epstein, die auch ihre Mutter Sarah Ferguson betreffen, geht hervor, dass sie Epstein möglicherweise begegnet sind.
