Anti-Sklaverei-Charity trennt sich von Eugenie

Distanzierung der königlichen Familie

Obwohl zunächst berichtet wurde, das britische Königshaus werde Prinzessin Eugenie und ihre ältere Schwester Prinzessin Beatrice trotz der Vorwürfe gegen ihren Vater nicht fallen lassen, mehren sich seit der jüngsten Verhaftung von Andrew wegen Amtsmissbrauchs Hinweise auf eine mögliche Distanzierung. Zwar nahmen die Schwestern nach dem Entzug der Prinzentitel ihres Vaters im Herbst noch am öffentlichen Weihnachtsauftritt der Königsfamilie teil, doch laut Medienberichten sollen sie bei künftigen royalen Veranstaltungen weitgehend fehlen. So heißt es etwa, dass sie in diesem Jahr nicht zur Teilnahme an Royal Ascot eingeladen wurden.