Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Epstein-Files

Anti-Sklaverei-Charity trennt sich von Eugenie

Royals
08.03.2026 15:28
Prinzessin Eugenie (hier kurz vor Weihnachten bei einem Ausflug mit ihrem Sohn) verliert ...
Prinzessin Eugenie (hier kurz vor Weihnachten bei einem Ausflug mit ihrem Sohn) verliert Anti-Sklaverei-Patronat – Epstein-Skandal wirft neuen Schatten auf Royals(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Neue Turbulenzen für die Royals: Eine große Menschenrechtsorganisation hat sich von Prinzessin Eugenie getrennt. Nach sieben Jahren wurde ihr Name von der Website der NGO Anti-Slavery International komplett gelöscht.

0 Kommentare

In einer Erklärung bestätigte die NGO das Ende der Zusammenarbeit: „Nach sieben Jahren ist unsere Patronage durch HRH Princess Eugenie of York beendet. Wir danken der Prinzessin für ihre Unterstützung im Kampf gegen moderne Sklaverei.“ Die 35-Jährige hatte sich dort gegen moderne Sklaverei und Menschenhandel engagiert.

Der Schritt kommt zu einem heiklen Zeitpunkt. Neue veröffentlichte E-Mails rund um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein haben erneut Fragen zu seinen Kontakten zum britischen Königshaus aufgeworfen.

Sarah Ferguson, Prinzessin Eugenie und Ehemann Jack Brooksbank
Sarah Ferguson, Prinzessin Eugenie und Ehemann Jack Brooksbank(Bild: Viennareport)

Problematische Nähe von Andrew zu Epstein
Vor allem Eugenies Vater, Andrew Mountbatten‑Windsor, steht seit Jahren wegen seiner Verbindung zu Jeffrey Epstein unter erheblichem öffentlichen Druck. Andrew weist alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. Wichtig: Gegen Eugenie selbst gibt es keinerlei Vorwürfe.

Virginia Giuffre, eines der bekanntesten Epstein‑Opfer, hatte Andrew über Jahre hinweg beschuldigt, sie als Minderjährige missbraucht zu haben. Epstein und seine Vertraute Ghislaine Maxwell sollen sie ihr zufolge an ihn vermittelt haben. Diese Vorwürfe wurden außergerichtlich beigelegt; Andrew bestreitet sie weiterhin.

Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie
Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie(Bild: Viennareport)

Für eine Organisation, die sich gegen moderne Sklaverei engagiert, könnte allein die familiäre Nähe zu Andrew problematisch sein. Epstein selbst war zum Zeitpunkt seines Todes wegen Sex‑Trafficking und Verschwörung zum Sex‑Trafficking angeklagt. Sex‑Trafficking – sexueller Menschenhandel – gilt international als eine Form moderner Sklaverei und beschreibt die Ausbeutung von Menschen durch Zwang, Täuschung oder Gewalt zu sexuellen Handlungen.

Lesen Sie auch:
Die Prinzessinnen Eugenie und Beatrice wurden vom Pferderennen in Ascot verbannt!
Prinzessinnen im Aus
Beatrice und Eugenie von Royal Ascot verbannt
01.03.2026
Trotz Epstein-Skandal
Beatrice und Eugenie lassen Andrew nicht fallen
09.02.2026

Distanzierung der königlichen Familie
Obwohl zunächst berichtet wurde, das britische Königshaus werde Prinzessin Eugenie und ihre ältere Schwester Prinzessin Beatrice trotz der Vorwürfe gegen ihren Vater nicht fallen lassen, mehren sich seit der jüngsten Verhaftung von Andrew wegen Amtsmissbrauchs Hinweise auf eine mögliche Distanzierung. Zwar nahmen die Schwestern nach dem Entzug der Prinzentitel ihres Vaters im Herbst noch am öffentlichen Weihnachtsauftritt der Königsfamilie teil, doch laut Medienberichten sollen sie bei künftigen royalen Veranstaltungen weitgehend fehlen. So heißt es etwa, dass sie in diesem Jahr nicht zur Teilnahme an Royal Ascot eingeladen wurden.

Zudem wird darüber spekuliert, dass Beatrice und Eugenie im Rahmen der Ermittlungen gegen ihren Vater als mögliche Zeuginnen in Betracht kommen könnten. Aus Unterlagen im Zusammenhang mit Epstein, die auch ihre Mutter Sarah Ferguson betreffen, geht hervor, dass sie Epstein möglicherweise begegnet sind.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
08.03.2026 15:28
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
287.404 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
283.959 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
254.384 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2743 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2192 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Drohnen-Vorfall bei Österreicher-Camp im Libanon
1409 mal kommentiert
Mehr Royals
Nach Epstein-Files
Anti-Sklaverei-Charity trennt sich von Eugenie
„Ohne Angst handeln“
Frauentag: Emotionale Botschaft von Charlène
Gesetz nötig
Commonwealth will Andrew aus Thronfolge streichen
Royal Family in Sorge
Prinzessin Michael von Kent in ernstem Zustand!
Trennung!
Netflix steigt bei Lifestyle-Firma von Meghan aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf