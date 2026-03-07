Von welchem Iran träumen Sie, Frau Loos?

Mitten in Schwechat, hinter einem Gartenzaun, liegt ihr kleines Universum. Mehrere Gebäude, Gärten, Treppen, dazwischen eine hauseigene Loos-Bar. Überall hängt schon Osterschmuck. Die Schwiegereltern wohnen auch auf dem Grundstück, die Töchter pendeln zwischen den Häusern hin und her. „Aida schreibt noch schnell ihre Kolumne fertig“, erklärt Philipp, Ehemann und Manager der Kabarettistin, und serviert uns Espressi im Wohnzimmer.