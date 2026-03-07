Vorteilswelt
Das große Interview

Von welchem Iran träumen Sie, Frau Loos?

Außenpolitik
07.03.2026 18:07
Kabarettistin, Schauspielerin und Kämpferin für Frauenrechte und Frieden: Aida Loos
Kabarettistin, Schauspielerin und Kämpferin für Frauenrechte und Frieden: Aida Loos
Porträt von Conny Bischofberger
Von Conny Bischofberger

Sie war vier, als ihre Eltern vor der Islamischen Revolution nach Österreich flohen. Und sie musste 45 werden, bis gegen die Mullahs Bomben fielen. Mit Conny Bischofberger spricht die Kabarettistin Aida Loos über das Schreckensregime der Mullahs, Humor als Waffe und Heimweh nach dem Iran.

0 Kommentare

Mitten in Schwechat, hinter einem Gartenzaun, liegt ihr kleines Universum.  Mehrere Gebäude, Gärten, Treppen, dazwischen eine hauseigene Loos-Bar. Überall hängt schon Osterschmuck. Die Schwiegereltern wohnen auch auf dem Grundstück, die Töchter pendeln zwischen den Häusern hin und her. „Aida schreibt noch schnell ihre Kolumne fertig“, erklärt Philipp, Ehemann und Manager der Kabarettistin, und serviert uns Espressi im Wohnzimmer.

Im Kamin knistert ein Feuer, darüber hängt ein gerahmtes Sepia-Foto der persischen Groß- und Urgroßeltern. Nach einer kleinen Weile erscheint Aida Loos und nimmt im violetten Sessel Platz. Sie trägt ein Vintage-Kleid aus Amsterdam, gelbe Ohrringe und kräftiges Rot auf den Lippen. Achtung, fertig, Loos! Aufnahme läuft.

„Krone“: Eine Woche nach Kriegsbeginn im Iran hat Präsident Trump weitere Angriffe angekündigt. Sind Sie ihm wie viele Exil-Iraner auf der ganzen Welt dankbar?

