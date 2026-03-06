Krone calculates:
What ÖGK cuts really cost patients
Since a secret change to the ÖGK statutes, Austrians will have to dig deeper into their pockets in future – families and older people in particular are affected by the benefit cuts and increases in deductibles, some of which have already been in force since March. The sums involved are shocking, for example in the case of braces for children. The "Krone" does the math.
With the secret benefit cuts and increases in deductibles reported by the "Krone," the Austrian Health Insurance Fund is saving around 34 million euros in contributions annually, which it will use "specifically for medically necessary services," as the ÖGK explains – at least, that is the information now available on its website. The "Krone" illustrates what these changes mean for Austrians in concrete terms using sample calculations:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.