Marco Kasper feiert mit Detroit Sieg gegen Devils

Indes übertraf das Spitzenspiel in der Eastern Conference und der Atlantic Division alle Erwartungen. Die Buffalo Sabres feierten beim 8:7 gegen Tampa Bay den siebenten Sieg in Folge und übernahmen von Tampa die Tabellenführung. Buffalo führte 3:0 und 4:1, ehe Tampa Bay mit fünf Treffern en suite die Partie scheinbar drehte. Das Team aus Florida führte auch noch mit 7:5. Im Finish machten die Buffalo Sabres in den letzten neun Minuten aus dem 5:7 indes noch ein 8:7.