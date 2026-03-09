Vorteilswelt
Spektakel bei Topspiel

Marco Kasper feiert mit Detroit Sieg gegen Devils

US-Sport
09.03.2026 11:08
Sieg für Detroit!
Sieg für Detroit!(Bild: AFP/SARAH STIER)
krone Sport
Von krone Sport

Marco Kasper und seine Detroit Red Wings haben sich am Sonntag in der National Hockey League (NHL) einen wichtigen 3:0-Sieg bei den New Jersey Devils gesichert.

Dank des Erfolgs steht Kasper, der ohne Punkt blieb, mit Detroit auf dem dritten Platz der Atlantic Division, einen Punkt vor den Montreal Canadiens, die die erste Wildcard der Eastern Conference halten. Für den elffachen Stanley-Cup-Gewinner rückt damit die erste Play-off-Teilnahme seit 2016 immer näher.

Indes übertraf das Spitzenspiel in der Eastern Conference und der Atlantic Division alle Erwartungen. Die Buffalo Sabres feierten beim 8:7 gegen Tampa Bay den siebenten Sieg in Folge und übernahmen von Tampa die Tabellenführung. Buffalo führte 3:0 und 4:1, ehe Tampa Bay mit fünf Treffern en suite die Partie scheinbar drehte. Das Team aus Florida führte auch noch mit 7:5. Im Finish machten die Buffalo Sabres in den letzten neun Minuten aus dem 5:7 indes noch ein 8:7.

US-Sport
09.03.2026 11:08
