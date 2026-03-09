Zweite Goldmedaille für Johannes Aigner!

„Wir wissen, dass wir mehr können und das einfach heute nicht auf die Piste gebracht haben“, gab sich Aigner trotz Silber selbstkritisch. „Der Lauf heute war nicht einfach, es war viel mit Köpfchen zum Fahren. Und ich glaub, ich bin mit ein bisschen zu viel Kopf gefahren. Wir werden morgen mehr Gas geben. Aber wir wären echt blöd, wenn wir über eine Silbermedaille bei unserem ersten gemeinsamen Super-G-Rennen jammern würden“, meinte die Niederösterreicherin im Ziel. Aigner, die am Dienstag mit Sammer auch in der Kombination startet, hält nun bei insgesamt vier Paralympics-Medaillen – drei in Gold, eine in Silber.