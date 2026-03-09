Zwei Monate altes Mädchen von Sanitätern gerettet

Es gibt Momente, da steht auch für die Retter die Zeit still. So geschehen am Montagmorgen um kurz nach 8.30 Uhr in der Brigittenauer Denisgasse. Die Alarmierung, dass ein kleines, erst zwei Monate altes Mäderl nicht mehr atmet, schockierte auch die Sanitäter. Sie schafften es, in nur zwei Minuten an der Wohnung der völlig aufgelösten Eltern des Säuglings – auch sie dürften sehr schnell reagiert haben – anzukommen.