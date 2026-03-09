Zwei Monate altes Mädchen von Sanitätern gerettet

Dramatischer Einsatz am Montagmorgen für die Wiener Berufsrettung: Ein Baby hatte plötzlich nicht mehr geatmet und musste reanimiert werden. Ein Großaufgebot, das in nur zwei Minuten vor Ort war, schaffte es, das kleine Mädchen zu stabilisieren.
Es gibt Momente, da steht auch für die Retter die Zeit still. So geschehen am Montagmorgen um kurz nach 8.30 Uhr in der Brigittenauer Denisgasse. Die Alarmierung, dass ein kleines, erst zwei Monate altes Mäderl nicht mehr atmet, schockierte auch die Sanitäter. Sie schafften es, in nur zwei Minuten an der Wohnung der völlig aufgelösten Eltern des Säuglings – auch sie dürften sehr schnell reagiert haben – anzukommen.
Grund für plötzlichen Atemstillstand unklar
Vier Teams der Rettung begannen sofort damit, die Kleine zu reanimieren. Unter laufender Reanimation wurde das Mädchen zum Krankenwagen gebracht. Und wie durch ein Wunder – zumindest vorläufig – stabilisiert. Ihre Werte seien beim Weitertransport ins Krankenhaus laut Sprecher Daniel Melcher deutlich besser, der Kreislauf stabil gewesen sein. Offensichtliche Gründe für die plötzliche Bewusstlosigkeit des Kindes gab es keine.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.