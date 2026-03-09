Mann prellt Zeche in Lokal, attackiert Polizisten

Die hohen Preise im Prater sind ärgerlich – aber die Zeche zu prellen, geht gar nicht. Ein Italiener wollte laut Polizeiangaben gegenüber der „Krone“ sein Soda Zitron um 7,60 Euro nicht bezahlen. Als Mitarbeiter ihn auf die offene Rechnung hinwiesen, zuckte der Mann völlig aus.