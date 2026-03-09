Mann prellt Zeche in Lokal, attackiert Polizisten

Ein 47-jähriger Gast weigerte sich am Sonntagmittag in einem Admiral-Wettbüro im Wiener Prater, sein Getränk zu bezahlen. Die Mitarbeiter riefen daraufhin die Polizei. Später stellte sich heraus, dass der polizeibekannte Italiener bereits polizeilich gesucht wird ...
Die hohen Preise im Prater sind ärgerlich – aber die Zeche zu prellen, geht gar nicht. Ein Italiener wollte laut Polizeiangaben gegenüber der „Krone“ sein Soda Zitron um 7,60 Euro nicht bezahlen. Als Mitarbeiter ihn auf die offene Rechnung hinwiesen, zuckte der Mann völlig aus.
Gerade als die alarmierten Beamten eintrafen, versuchte er aus dem Lokal zu fliehen. Beim Anhalten attackierte er die Polizisten an und beschimpfte sie lautstark. „Der 47-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen“, erklärte Polizeisprecherin Anna Gutt.
Italiener ist polizeibekannt
Bei der Überprüfung seiner Identität stellte sich heraus, dass gegen den polizeibekannten Mann ohne festen Wohnsitz in Österreich laufende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien und der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt bestehen.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 47-Jährige wegen Betrugs, versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und versuchter schwerer Körperverletzung angezeigt. Außerdem wird er wegen Lärmerregung und Störung der öffentlichen Ordnung angezeigt.
