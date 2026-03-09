Vorteilswelt
Ex-Pilot hat Verdacht

Drohen Aston Martin bald sogar „massive Strafen“?

Formel 1
09.03.2026 11:10
Fernando Alonso und sein Aston-Martin-Team haben einen desaströsen Start in die neue Saison ...
Fernando Alonso und sein Aston-Martin-Team haben einen desaströsen Start in die neue Saison hingelegt.(Bild: AFP/PAUL CROCK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der ehemalige Formel-1-Pilot David Coulthard ist überzeugt, dass sich Aston Martin nach dem Auftaktdebakel in Melbourne bald erholen werde, allerdings könnte das für den Rennstall teuer werden. Denn die Budgetobergrenze kann wohl nicht eingehalten werden …

0 Kommentare

Wenn Honda den Motor schnell verbessern möchte, könnte die Budgetobergrenze in der Formel 1 zum Problem für Aston Martin werden. „Sie werden zurückkommen. Aber mit massiven Strafen, weil sie über die Budgetobergrenze gehen müssen, um diesen Motor zu entwickeln“, vermutet deshalb David Coulthard im Podcast „Up to Speed“. 

Lesen Sie auch:
George Russell hat sich gegen eine vorschnelle Verurteilung des neuen Reglements ausgesprochen. 
Ansage auch an Max
Russell fordert: „Man muss ihm eine Chance geben!“
09.03.2026
„Nervenschäden“
„Spiegel fallen ab“: F1-Team vor totaler Blamage!
05.03.2026

Gelingt noch die Wende?
Nicht das erste Mal, dass Honda Schwierigkeiten in der Formel 1 hat, wie der ehemalige Rennfahrer betont: „Das letzte Mal hatten wir solche Probleme, als Honda McLaren mit Motoren versorgt hat – und diese Beziehung endete bekanntlich nicht gut.“ Mal sehen, ob dieses Mal mit Aston Martin noch eine Wende gelingt …

Adrian Newey
Adrian Newey(Bild: EPA/JAMES ROSS)

Der Auftakt in die neue Saison wurde für den Rennstall jedenfalls schon zum Debakel. Nach wie vor hat man mit großen Problemen zu kämpfen. „Die Vibrationen verursachen einige Zuverlässigkeitsprobleme. Spiegel fallen ab, Rücklichter fallen ab, alle diese Sachen, die wir beheben müssen“, erklärte zuletzt Teamchef Adrian Newey. 

Formel 1
09.03.2026 11:10
