Drohen Aston Martin bald sogar „massive Strafen“?

Gelingt noch die Wende?

Nicht das erste Mal, dass Honda Schwierigkeiten in der Formel 1 hat, wie der ehemalige Rennfahrer betont: „Das letzte Mal hatten wir solche Probleme, als Honda McLaren mit Motoren versorgt hat – und diese Beziehung endete bekanntlich nicht gut.“ Mal sehen, ob dieses Mal mit Aston Martin noch eine Wende gelingt …