Drohen Aston Martin bald sogar „massive Strafen“?

Der ehemalige Formel-1-Pilot David Coulthard ist überzeugt, dass sich Aston Martin nach dem Auftaktdebakel in Melbourne bald erholen werde, allerdings könnte das für den Rennstall teuer werden. Denn die Budgetobergrenze kann wohl nicht eingehalten werden …
Wenn Honda den Motor schnell verbessern möchte, könnte die Budgetobergrenze in der Formel 1 zum Problem für Aston Martin werden. „Sie werden zurückkommen. Aber mit massiven Strafen, weil sie über die Budgetobergrenze gehen müssen, um diesen Motor zu entwickeln“, vermutet deshalb David Coulthard im Podcast „Up to Speed“.
Gelingt noch die Wende?
Nicht das erste Mal, dass Honda Schwierigkeiten in der Formel 1 hat, wie der ehemalige Rennfahrer betont: „Das letzte Mal hatten wir solche Probleme, als Honda McLaren mit Motoren versorgt hat – und diese Beziehung endete bekanntlich nicht gut.“ Mal sehen, ob dieses Mal mit Aston Martin noch eine Wende gelingt …
Der Auftakt in die neue Saison wurde für den Rennstall jedenfalls schon zum Debakel. Nach wie vor hat man mit großen Problemen zu kämpfen. „Die Vibrationen verursachen einige Zuverlässigkeitsprobleme. Spiegel fallen ab, Rücklichter fallen ab, alle diese Sachen, die wir beheben müssen“, erklärte zuletzt Teamchef Adrian Newey.
