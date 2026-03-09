Indonesien: 5 Tote durch Lawine auf Mega-Müllberg

50 Meter hoher Müllberg kollabiert

Nach Angaben der Einsatzkräfte wurden die Opfer von Müllmassen und Trümmern verschüttet, als plötzlich ein Teil der Deponie abrutschte. Der Müllberg, der kollabierte, war nach Angaben der Nachrichtenagentur Antara mindestens 50 Meter hoch. Rettungskräfte suchen weiter nach den Vermissten. Der Erdrutsch begrub nach Angaben der Behörden auch mehrere Müllwagen und kleine Imbissstände. Was das Unglück auslöste, ist noch unklar – jedoch kommen die enormen Müllmassen gerade bei Regen leicht ins Rutschen.