„Wir wünschen uns vom Arzt eine Entschuldigung“

„Vor allem ist uns aber wichtig, dass sich der Oberarzt für seinen Fehler endlich bei meiner Gattin entschuldigt. Das hat er bisher nicht getan. Nach der schrecklichen Diagnose hat er sie nicht einmal getröstet“, betont der Ehemann. Eine schriftliche Reaktion des Krankenhauses auf das am 18. Februar eingebrachte Beschwerdeschreiben der Mühlviertler wurde ebenfalls noch nicht beantwortet. „Nur dessen Eingang hat man bestätigt.“