Nicht verhüllen, sondern enthüllen und Mut machen

Der aus Berg im Drautal stammende Bildhauer Hans-Peter Profunser macht die Gebrechlichkeit des Menschen sichtbar. Schon vor dem Portal des Domes zu Klagenfurt beginnt eine Prozession von lebensgroßen Figuren, von fragmentierten Körpern. Der Umzug endet vor dem Altar in einer acht Meter hohen Konstruktion und erinnert auch an jene, die bewusst das Risiko der Verwundung eingehen, weil sie sich sicher sind, dass sich ihr Kampf um ihre großen Werte lohnt.