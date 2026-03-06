„Es wird unvorhersehbar, vielleicht chaotisch“

ÖSV-Adler springen in Lahti – ab 14.30 Uhr LIVE
In Australien heulen endlich wieder die Motoren auf. Die Formel 1 steuert aber auf eine ungewisse Zukunft zu. Ex-Pilot und TV-Analytiker Christian Klien gibt im Interview eine Prognose ab, was auf die Fans heuer zukommt.
Eine Fahrt ins Ungewisse wird der Australien-GP in Melbourne am Sonntag (5 Uhr, live bei ServusTV) für die 22 Fahrer, die in neuen Autos in die Formel 1 starten. „Ich hoffe, für die Zuschauer wird das nicht zu kompliziert“, gestand Ex-Pilot und TV-Analytiker Christian Klien der „Krone“ vor seinem Abflug nach „Down Under“.
