„Es wird unvorhersehbar, vielleicht chaotisch“

Eine Fahrt ins Ungewisse wird der Australien-GP in Melbourne am Sonntag (5 Uhr, live bei ServusTV) für die 22 Fahrer, die in neuen Autos in die Formel 1 starten. „Ich hoffe, für die Zuschauer wird das nicht zu kompliziert“, gestand Ex-Pilot und TV-Analytiker Christian Klien der „Krone“ vor seinem Abflug nach „Down Under“.