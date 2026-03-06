Salzburger würde „gratis“ in den Ring steigen

Schmerzen, Verletzungen und ein unglaublicher Kraftakt! Neo-Profikämpfer Elias Erber ist seit wenigen Monaten im MMA-Oktagon angekommen. Im Februar feierte er vor rund 10.000 Fans in München seinen ersten Profisieg. Mit der „Krone“ sprach der 23-jährige Pongauer über sein neues Leben, die Zukunft sowie darüber, warum es sich eigentlich (noch) nicht lohnt.
„Wegen dem Geld braucht man’s nicht machen“, stellt MMA-Kampfsportler Elias Erber rasch klar. Der 23-jährige Pongauer ist seit wenigen Monaten Profikämpfer und holte im Februar seinen ersten Sieg. Und das vor rund 10.000 Fans im Münchner Schmuckkästchen SAP Garden. Aber: „Ich habe lange über den Schritt nachgedacht. Finanziell schaut dabei nicht viel heraus“, sagt der Bischofshofener und Wahl-Grazer. Und geht dabei auch ins Detail.
