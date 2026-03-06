Salzburger würde „gratis“ in den Ring steigen

„Wegen dem Geld braucht man’s nicht machen“, stellt MMA-Kampfsportler Elias Erber rasch klar. Der 23-jährige Pongauer ist seit wenigen Monaten Profikämpfer und holte im Februar seinen ersten Sieg. Und das vor rund 10.000 Fans im Münchner Schmuckkästchen SAP Garden. Aber: „Ich habe lange über den Schritt nachgedacht. Finanziell schaut dabei nicht viel heraus“, sagt der Bischofshofener und Wahl-Grazer. Und geht dabei auch ins Detail.