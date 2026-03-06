Fünf Fahrer schon vor Saisonstart unter Druck

Immerhin sah Piastri zwischenzeitlich schon wie der Weltmeister aus, schien keine Nerven zu zeigen. Das änderte sich in der Endphase der Saison. Piastri wollte nichts mehr gelingen, der Titel ging noch an seinen Teamkollegen Lando Norris. In diesem Jahr muss der 24-Jährige eine Reaktion zeigen und beweisen, dass er das Zeug zum Champion hat. Ansonsten droht ihm ein dauerhafter Platz in der zweiten Reihe.