Fünf Fahrer schon vor Saisonstart unter Druck

Schon vor dem Auftakt in die neue Formel-1-Saison mit dem Grand Prix von Australien am Sonntag (ab 5 Uhr – im Sportkrone.at-Liveticker) stehen einige Piloten unter Druck. Darunter zwei Routiniers, ein bei Red Bull gescheitertes Talent, ein Rohdiamant und sogar ein Titelkandidat.
Von Lance Stroll und Fernando Alonso sei an dieser Stelle nicht die Rede. Das Aston-Martin-Duo hat eher mit dem Auto selbst zu kämpfen und nicht mit den eigenen Leistungen. Anders gestaltet sich da schon die Situation bei McLaren-Pilot Oscar Piastri. Nach dem dramatischen Saisonfinale im vergangenen Jahr muss der Australier jetzt eine Reaktion zeigen.
Immerhin sah Piastri zwischenzeitlich schon wie der Weltmeister aus, schien keine Nerven zu zeigen. Das änderte sich in der Endphase der Saison. Piastri wollte nichts mehr gelingen, der Titel ging noch an seinen Teamkollegen Lando Norris. In diesem Jahr muss der 24-Jährige eine Reaktion zeigen und beweisen, dass er das Zeug zum Champion hat. Ansonsten droht ihm ein dauerhafter Platz in der zweiten Reihe.
Zwei Routiniers am Scheideweg
Endet für gleich zwei erfahrene Piloten nach dieser Saison das Abenteuer Königsklasse? Wenn bei Lewis Hamilton nicht schnell endlich wieder Erfolgserlebnisse eingefahren werden, kann das Abenteuer Ferrari endgültig als gescheitert angesehen werden und ein Karriereende des Briten dürfte sehr wahrscheinlich sein.
Ein solches droht auch Esteban Ocon. Sein erstes Jahr bei Haas verlief enttäuschend. Er wurde von Teamkollege und Rookie Oliver Bearman deutlich in den Schatten gestellt. Der Mexikaner wurde auch schon von Teamchef Ayao Komatsu angezählt. Wenn er in diesem Jahr nicht schnell bessere Resultate liefert, wird es ziemlich sicher kein weiteres Jahr in der Formel 1 für Ocon geben.
Künftiger Weltmeister oder nächster Flop?
Große Hoffnungen werden unterdessen in Isack Hadjar gesteckt. Dem Franzosen soll an der Seite von Max Verstappen in diesem Jahr der Durchbruch gelingen. Nachdem zuletzt alle Red-Bull-Teamkollegen im Schatten des Niederländers eingegangen sind, soll der Rohdiamant jetzt zum neuen Weltmeister geschliffen werden.
Mal sehen, ob Hadjar den Durchbruch schafft, oder ihn am Ende jenes Schicksal ereilt, das auch Liam Lawson zuteilwurde. Der Neuseeländer kam mit viel Vorschusslorbeeren zu Red Bull, konnte dort aber nicht überzeugen. Schon bald wurde die Reißleine gezogen und Lawson kehrte zu den Racing Bulls zurück.
Zwar konnte er sich dort wieder fangen – mit Arvid Lindblad hat er nun aber schon das nächste Top-Talent als Teamkollegen. Gegen den 18-Jährigen muss sich Lawson nun beweisen, wenn er seine zweite Chance auf einen große Formel-1-Karriere noch nutzen will. Ansonsten droht er schon bald in der Versenkung zu verschwinden.
