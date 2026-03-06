Nach Misshandlung: Neuanfang für „Loki“ gesucht

Hundebegegnungen fallen ihm noch schwer, stressige Situationen mit anderen Hunden überfordern ihn schnell. Bei Menschen gibt er sich aber große Mühe und will gefallen. Durch seine Vergangenheit wäre ein sicherer, stabiler Ort genau das Richtige für den teil-blinden, bald sechs Jahre alten Vierbeiner. Rasseerfahrung sowie ein kinder- und tierloser Haushalt sind Voraussetzung.