ÖSV-Hoffnung holt sich zwei weitere Kristallkugeln

Thomas Marchl kommt aus dem Jubeln nicht mehr heraus. Der Salzburger Biathlet, 21 Jahre alt, sicherte sich am Freitag die Kristallkugeln zwei und drei im IBU Junior Cup der aktuellen Saison.
Aller guten Dinge sind drei! Das gilt auch für Biathlet Thomas Marchl. Der Kuchler zählt seit Freitag drei Kristallkugeln im IBU Junior Cup zu seinem Besitz. Erst am Dienstag hatte er sich die Sprintwertung gesichert. Seit Freitag steht fest: Der Tennengauer beendet die Saison zudem als Gesamtsieger und Massenstart-Triumphator.
In der Gesamtwertung liegt Marchl 197 Punkte vor dem zweitplatzierten Tschechen Vladimir Kocmanek, im Massenstart distanziert er seinen Konkurrenten um 88 Zähler.
Bei den Damen belegte Anna Millinger als Österreichs Gesamt-Beste den fünften Rang. Der Sieg geht an die Lettin Estere Volfa.
