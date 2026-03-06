ÖSV-Hoffnung holt sich zwei weitere Kristallkugeln

Aller guten Dinge sind drei! Das gilt auch für Biathlet Thomas Marchl. Der Kuchler zählt seit Freitag drei Kristallkugeln im IBU Junior Cup zu seinem Besitz. Erst am Dienstag hatte er sich die Sprintwertung gesichert. Seit Freitag steht fest: Der Tennengauer beendet die Saison zudem als Gesamtsieger und Massenstart-Triumphator.