Rossi-Tor bei 2:5 von Vancouver gegen Seattle

Der Vorarlberger Marco Rossi hat am Samstag (Ortszeit) daheim gegen die Seattle Kraken sein achtes Saisontor in der National Hockey League (NHL) erzielt!
Mit seinem Treffer zum 2:5 für die Vancouver Canucks 20 Sekunden vor Matchende gelang dem Stürmer nur noch Resultatskosmetik. Die Kanadier konnten nur vier ihrer vergangenen 28 Matches gewinnen und sind nach wie vor Schlusslicht der Liga.
Kasper blieb bei Red Wings ohne Scorerpunkt
Die Detroit Red Wings unterlagen indes bei den Dallas Stars 2:3. Und das nach Verlängerung, das entscheidende Tor erzielte Verteidiger Thomas Harley nach 2:06 Minuten der Überzeit. Der Kärntner Marco Kasper blieb bei den Verlierern ohne Scorerpunkt.
Detroit nimmt nur noch den letzten Wildcard-Platz für den Einzug in die Playoffs ein, vor allem die Columbus Blue Jackets sind aber auf Tuchfühlung.
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