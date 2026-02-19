Statt Antworten im U-Ausschuss noch mehr Fragen

„Immer alles in Ordnung“

Als völlig unverständlich erachtete er, dass „die im Verband angesiedelte Revision Kritik äußert und Mängel aufzeigt, der Verband selbst jedoch in einer Aussendung behauptet, es sei immer alles in Ordnung gewesen“. Für Drobits ist das wie ein Schiedsrichter im Fußball, der ein Foul sieht, aber es nicht ahndet. Nach Auskunft von Gehbauer sind hingegen keine Mängel vorgelegen, die sich mit der Kritik des Landes decken.