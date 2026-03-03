Vorarlberger „Meisterbäcker“ steigert den Umsatz

Nach einem Umsatzrückgang im Jahr 2024 ist das Geschäftsvolumen der Vorarlberger Großbäckerei Ölz wieder gewachsen. Es resultierte eine Umsatzsteigerung von 1,2 Prozent auf 265 Millionen Euro (im Jahr 2024 waren es 262 Millionen, im Jahr davor 267 Millionen Euro), informierte das Unternehmen am Dienstag. Man behaupte sich in einem weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld und könne auf ein Mengenwachstum von 1,9 Prozent verweisen.