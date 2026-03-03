Vorarlberger „Meisterbäcker“ steigert den Umsatz

Nachdem die Vorarlberger Großbäckerei Ölz im Jahr 2024 einen leichten Umsatzrückgang hinnehmen musste, kann das Unternehmen für das Jahr 2025 wieder ein Plus von 1,2 Prozent verbuchen. Wesentlicher Erfolgsfaktor ist das Exportgeschäft.
Nach einem Umsatzrückgang im Jahr 2024 ist das Geschäftsvolumen der Vorarlberger Großbäckerei Ölz wieder gewachsen. Es resultierte eine Umsatzsteigerung von 1,2 Prozent auf 265 Millionen Euro (im Jahr 2024 waren es 262 Millionen, im Jahr davor 267 Millionen Euro), informierte das Unternehmen am Dienstag. Man behaupte sich in einem weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld und könne auf ein Mengenwachstum von 1,9 Prozent verweisen.
Als bedeutenden Beitrag zum Ergebnis 2025 nannte Ölz das Exportgeschäft in Deutschland, Tschechien und der Slowakei. Die internationale Ausrichtung der Marke bleibe ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie und ein entscheidender Faktor für die positive Geschäftsentwicklung, hieß es. Die Exportquote lag im vergangenen Jahr bei 44 Prozent (2024: 23 Prozent).
Leichte Steigerung der Mitarbeiteranzahl
Am Standort Dornbirn wurden mit der Inbetriebnahme einer weiteren Produktionslinie die Produktionskapazitäten erhöht. Die Zahl der Mitarbeitenden erhöhte sich leicht von 1060 auf 1070 Personen. Ein Schwerpunkt liege auf der Qualifizierung eigener Fachkräfte, sagte CEO Markus Stammen.
Die 1938 gegründete Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG ist nach eigenen Angaben österreichischer Marktführer im Bereich Gebäck und Toastbrot und erzeugt mehr als 100 Artikel sowie rund 30 saisonale Produkte. Außer im Heimmarkt Österreich werden Ölz-Produkte insbesondere auch in Zentraleuropa verkauft.
