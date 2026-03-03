Im eigenen „Hub“ in Dornbirn neue Ideen spinnen

Das Netzwerk für Jungunternehmer in Vorarlberg stellte am Montagabend in Bregenz seine neue Geschäftsführerin vor und unternahm einen Ausblick in die Zukunft.
Die „Junge Wirtschaft Vorarlberg“ (JWV) versammelte sich am Montagabend im noblen Casino Bregenz. Dort wurde den Gästen die neue Geschäftsführerin Marie-Christine Häfele (31) vorgestellt – sie ist seit Mitte Februar in Amt und Würden. Zudem wurde die vormalige Geschäftsführerin Constanze Reichetzer für ihre langjährige Arbeit gewürdigt. Sie habe die Weiterentwicklung der JWV maßgeblich vorangetrieben und bleibe der Organisation weiterhin als strategische Projektbeauftragte für das Mentoring-Programm erhalten.
Mit Marie-Christine Häfele übernimmt eine gebürtige Vorarlbergerin die operative Leitung. Nach beruflichen Stationen bei Swarovski in Tirol kehrt sie nun ins Ländle zurück. „Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und darauf, insbesondere das Thema Innovation weiter voranzutreiben. Die Ergebnisse unseres Stimmungsbarometers zeigen klar, wie wichtig zukunftsorientierte Impulse für junge Unternehmer und Unternehmerinnen sind – genau hier möchte ich ansetzen und gemeinsam mit dem Vorstand neue Formate entwickeln“, erklärt sie.
Neue Räumlichkeiten
Für 2026 hat die JWV einiges vor, unter anderem entsteht in Dornbirn in eigenen Räumlichkeiten der „JWV Hub“ – dieser soll ein „Ort für Austausch, Ideen und konkrete Umsetzung“ werden, heißt es aus dem JWV-Vorstand zu dem Projekt. So wolle man gezielter auf die Interessen der Mitglieder eingehen und neue Formate entwickeln, die das Unternehmertum in Vorarlberg nachhaltig stärken.
