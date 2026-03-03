Im eigenen „Hub“ in Dornbirn neue Ideen spinnen

Mit Marie-Christine Häfele übernimmt eine gebürtige Vorarlbergerin die operative Leitung. Nach beruflichen Stationen bei Swarovski in Tirol kehrt sie nun ins Ländle zurück. „Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und darauf, insbesondere das Thema Innovation weiter voranzutreiben. Die Ergebnisse unseres Stimmungsbarometers zeigen klar, wie wichtig zukunftsorientierte Impulse für junge Unternehmer und Unternehmerinnen sind – genau hier möchte ich ansetzen und gemeinsam mit dem Vorstand neue Formate entwickeln“, erklärt sie.