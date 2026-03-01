Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Royale Premiere!

Wirbel um Clip: Warum Kate gerade alle verzückt

Royals
01.03.2026 16:17
Prinzessin Kate und Prinz William besuchten Ende der Woche Wales. Jetzt überraschte das ...
Prinzessin Kate und Prinz William besuchten Ende der Woche Wales. Jetzt überraschte das Thronfolgerpaar die Waliser mit einer ganz besonderen Videobotschaft.(Bild: AFP/PHIL NOBLE)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Prinzessin Kate sorgt gerade für jede Menge Wirbel. Der Grund: In einem Insta-Clip mit Prinz William feierte die 44-Jährige eine royale Premiere – und die ist einfach nur hinreißend!

0 Kommentare

Am Sonntag veröffentlichte das Thronfolgerpaar auf seiner Instagram-Seite eine liebe Grußbotschaft zum St. David‘s Day. Und anlässlich des Nationalfeiertags von Wales haben sich Kate und William eine ganz besondere Überraschung ausgedacht.

Denn der Prinz und die Prinzessin von Wales überbrachten die Videobotschaft zur Feier des Tages auf Walisisch. Für Kate eine royale Premiere! 

In diesem Video beweisen William und Kate, dass sie auch fließend Walisisch sprechen:

Kate begeistert mit ihrem Walisisch
Denn während Prinz William schon im letzten Jahr seine Walisisch-Kenntnisse zum St. David‘s Day zum Besten gab, konnten sich die Royal-Fans heuer zum ersten Mal davon überzeugen, dass auch der Prinzessin von Wales Walisisch ganz flüssig über die Lippen kommt.

In dem Video, das laut britischen Medien Anfang der Woche auf Schloss Windsor aufgenommen wurde, richtete der Thronfolger zuerst seine Grüße an die Waliser. „Wales liegt uns sehr am Herzen, und wir freuen uns auf jeden Besuch“, fügte Kate dann hinzu, während William ergänzte: „Es ist ein wunderschönes Land mit einer reichen Geschichte und wunderbaren Menschen.“

Kate, die ein rotes Kleid mit schwarzem Hahnentrittmuster trug und eine gelbe Narzisse, die Nationalblume von Wales, angesteckt hatte, beendete die Botschaft mit den Worten: „Wir wünschen euch einen Tag voller Feierlichkeiten mit Familie und Freunden.“

Lesen Sie auch:
Dieses Bild begeistert gerade das Netz: Mit einem liebevollen Blick schaut die Prinzessin von ...
Gänsehaut-Moment
Dieser Blick von Kate auf William geht viral!
26.02.2026

Thronfolgerpaar trotzte in Wales Regen
Erst Ende der Woche waren Kate und William in der walisischen Region Powys zu Gast – und machten dabei unter anderem einen Zwischenstopp in der kleinen Stadt Llandiloes, wo sie im Regen geduldig mit wartenden Royal-Fans plauderten und für Selfies posierten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
01.03.2026 16:17
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
413.579 mal gelesen
Außenpolitik
Tote US-Soldaten ++ Raketen neben Kreuzfahrtschiff
187.257 mal gelesen
Im Viertel rund um den Hafen von Abu Dhabi schlug eine Rakete unweit eines Kreuzfahrtschiffs ...
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
99.285 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5266 mal kommentiert
Außenpolitik
Tote US-Soldaten ++ Raketen neben Kreuzfahrtschiff
2629 mal kommentiert
Im Viertel rund um den Hafen von Abu Dhabi schlug eine Rakete unweit eines Kreuzfahrtschiffs ...
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
982 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Mehr Royals
Royale Premiere!
Wirbel um Clip: Warum Kate gerade alle verzückt
Prinzessinnen im Aus
Beatrice und Eugenie von Royal Ascot verbannt
Lebt im Exil
Spanien diskutiert Rückkehr von Juan Carlos
Juan Carlos im Exil
Spaniens Ex-König darf in Heimat zurückkehren
Gab „Wutproblem“ zu
Marius Borg Høiby muss weiterhin in U-Haft bleiben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf