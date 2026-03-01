Wirbel um Clip: Warum Kate gerade alle verzückt

Prinzessin Kate sorgt gerade für jede Menge Wirbel. Der Grund: In einem Insta-Clip mit Prinz William feierte die 44-Jährige eine royale Premiere – und die ist einfach nur hinreißend!
Am Sonntag veröffentlichte das Thronfolgerpaar auf seiner Instagram-Seite eine liebe Grußbotschaft zum St. David‘s Day. Und anlässlich des Nationalfeiertags von Wales haben sich Kate und William eine ganz besondere Überraschung ausgedacht.
Denn der Prinz und die Prinzessin von Wales überbrachten die Videobotschaft zur Feier des Tages auf Walisisch. Für Kate eine royale Premiere!
In diesem Video beweisen William und Kate, dass sie auch fließend Walisisch sprechen:
Kate begeistert mit ihrem Walisisch
Denn während Prinz William schon im letzten Jahr seine Walisisch-Kenntnisse zum St. David‘s Day zum Besten gab, konnten sich die Royal-Fans heuer zum ersten Mal davon überzeugen, dass auch der Prinzessin von Wales Walisisch ganz flüssig über die Lippen kommt.
In dem Video, das laut britischen Medien Anfang der Woche auf Schloss Windsor aufgenommen wurde, richtete der Thronfolger zuerst seine Grüße an die Waliser. „Wales liegt uns sehr am Herzen, und wir freuen uns auf jeden Besuch“, fügte Kate dann hinzu, während William ergänzte: „Es ist ein wunderschönes Land mit einer reichen Geschichte und wunderbaren Menschen.“
Kate, die ein rotes Kleid mit schwarzem Hahnentrittmuster trug und eine gelbe Narzisse, die Nationalblume von Wales, angesteckt hatte, beendete die Botschaft mit den Worten: „Wir wünschen euch einen Tag voller Feierlichkeiten mit Familie und Freunden.“
Thronfolgerpaar trotzte in Wales Regen
Erst Ende der Woche waren Kate und William in der walisischen Region Powys zu Gast – und machten dabei unter anderem einen Zwischenstopp in der kleinen Stadt Llandiloes, wo sie im Regen geduldig mit wartenden Royal-Fans plauderten und für Selfies posierten.
