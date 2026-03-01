Wirbel um Clip: Warum Kate gerade alle verzückt

Kate begeistert mit ihrem Walisisch

Denn während Prinz William schon im letzten Jahr seine Walisisch-Kenntnisse zum St. David‘s Day zum Besten gab, konnten sich die Royal-Fans heuer zum ersten Mal davon überzeugen, dass auch der Prinzessin von Wales Walisisch ganz flüssig über die Lippen kommt.