Rätsel um mysteriösen Ausschlag an Trumps Hals

US-Präsident Donald Trump hat in der Vergangenheit immer wieder Spekulationen aufgrund seines Gesundheitszustands ausgelöst. Nun wirft ein mysteriöser Ausschlag an seinem Hals neue Fragen auf.
Der 79-Jährige tauchte unter anderem beim Wirtschaftsforum im Jänner in Davos mit merkwürdigen blauen Flecken auf den Händen auf.
Rötlicher Bereich mit bräunlichen Krusten
Nun löst ein auffälliger Ausschlag am Hals des Präsidenten neue Spekulationen aus. Ein am Montag bei einer Veranstaltung im Weißen Haus aufgenommenes Foto der Nachrichtenagentur AFP zeigte einen rötlichen Bereich mit bräunlichen Krusten über Trumps Hemdkragen auf der rechten Seite seines Halses. Der Ausschlag erstreckte sich bis zu seinem Hinterkopf.
Leibarzt nennt den Grund
Neben dem Hautausschlag war bei der Veranstaltung auch ein blauer Fleck an Trumps rechter Hand zu sehen, der allerdings von Make-up verdeckt wurde. Der Aufruhr in den sozialen Medien war dementsprechend riesig, sodass sich prompt Trumps Leibarzt Sean Barbabella zu Wort melden musste. Er führte den auffälligen Ausschlag auf eine „präventive“ Behandlung zurück.
Der Präsident wendet die Creme seit einer Woche an und die Rötung wird voraussichtlich einige Wochen anhalten.
Trumps Leibarzt Sean Barbabella
Der Arzt erklärte gegenüber AFP: „Präsident Trump verwendet auf der rechten Halsseite eine gängige Creme zur Vorbeugung von Hautirritationen. Sie wurde ihm vom Arzt des Weißen Hauses verschrieben.“ Eine genaue Beschreibung des Grundes für die auffällige Rötung blieb derweil aus. Stattdessen hieß es: „Der Präsident wendet die Creme seit einer Woche an und die Rötung wird voraussichtlich einige Wochen anhalten.“
Das Weiße Haus blockt Fragen zu Trumps Gesundheit ab
Bereits in der Vergangenheit versuchte das Weiße Haus, Fragen zum Gesundheitszustand des Präsidenten zu umgehen. So sagte Pressesprecherin Karoline Leavitt erst kürzlich bei einer Pressekonferenz: „Präsident Trump hat blaue Flecken an der Hand, weil er den ganzen Tag arbeitet und Hände schütteln muss.“ Sie fügte damals hinzu: „Präsident Trump ist ein Mann des Volkes. Sein Engagement ist unerschütterlich – und das beweist er jeden Tag.“
Trump ist der älteste Präsident, der jemals in den USA vereidigt wurde. Der 79-Jährige bescheinigt sich selbst eine „ausgezeichnete Gesundheit“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.