Rätsel um mysteriösen Ausschlag an Trumps Hals

Das Weiße Haus blockt Fragen zu Trumps Gesundheit ab

Bereits in der Vergangenheit versuchte das Weiße Haus, Fragen zum Gesundheitszustand des Präsidenten zu umgehen. So sagte Pressesprecherin Karoline Leavitt erst kürzlich bei einer Pressekonferenz: „Präsident Trump hat blaue Flecken an der Hand, weil er den ganzen Tag arbeitet und Hände schütteln muss.“ Sie fügte damals hinzu: „Präsident Trump ist ein Mann des Volkes. Sein Engagement ist unerschütterlich – und das beweist er jeden Tag.“