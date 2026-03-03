Vorteilswelt
Leibarzt nennt Grund

Rätsel um mysteriösen Ausschlag an Trumps Hals

Außenpolitik
03.03.2026 12:01
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump hat in der Vergangenheit immer wieder Spekulationen aufgrund seines Gesundheitszustands ausgelöst. Nun wirft ein mysteriöser Ausschlag an seinem Hals neue Fragen auf.

0 Kommentare

Der 79-Jährige tauchte unter anderem beim Wirtschaftsforum im Jänner in Davos mit merkwürdigen blauen Flecken auf den Händen auf.

Rötlicher Bereich mit bräunlichen Krusten
Nun löst ein auffälliger Ausschlag am Hals des Präsidenten neue Spekulationen aus. Ein am Montag bei einer Veranstaltung im Weißen Haus aufgenommenes Foto der Nachrichtenagentur AFP zeigte einen rötlichen Bereich mit bräunlichen Krusten über Trumps Hemdkragen auf der rechten Seite seines Halses. Der Ausschlag erstreckte sich bis zu seinem Hinterkopf.

US-Präsident Donald Trump überrascht neuerdings mit einem roten Ausschlag am Hals.
US-Präsident Donald Trump überrascht neuerdings mit einem roten Ausschlag am Hals.(Bild: AP/Alex Brandon, AP/Mark Schiefelbein)

Leibarzt nennt den Grund
Neben dem Hautausschlag war bei der Veranstaltung auch ein blauer Fleck an Trumps rechter Hand zu sehen, der allerdings von Make-up verdeckt wurde. Der Aufruhr in den sozialen Medien war dementsprechend riesig, sodass sich prompt Trumps Leibarzt Sean Barbabella zu Wort melden musste. Er führte den auffälligen Ausschlag auf eine „präventive“ Behandlung zurück.

Zitat Icon

Der Präsident wendet die Creme seit einer Woche an und die Rötung wird voraussichtlich einige Wochen anhalten.

Trumps Leibarzt Sean Barbabella

Der Arzt erklärte gegenüber AFP: „Präsident Trump verwendet auf der rechten Halsseite eine gängige Creme zur Vorbeugung von Hautirritationen. Sie wurde ihm vom Arzt des Weißen Hauses verschrieben.“ Eine genaue Beschreibung des Grundes für die auffällige Rötung blieb derweil aus. Stattdessen hieß es: „Der Präsident wendet die Creme seit einer Woche an und die Rötung wird voraussichtlich einige Wochen anhalten.“

Das Weiße Haus blockt Fragen zu Trumps Gesundheit ab
Bereits in der Vergangenheit versuchte das Weiße Haus, Fragen zum Gesundheitszustand des Präsidenten zu umgehen. So sagte Pressesprecherin Karoline Leavitt erst kürzlich bei einer Pressekonferenz: „Präsident Trump hat blaue Flecken an der Hand, weil er den ganzen Tag arbeitet und Hände schütteln muss.“ Sie fügte damals hinzu: „Präsident Trump ist ein Mann des Volkes. Sein Engagement ist unerschütterlich – und das beweist er jeden Tag.“

Trump ist der älteste Präsident, der jemals in den USA vereidigt wurde. Der 79-Jährige bescheinigt sich selbst eine „ausgezeichnete Gesundheit“. 

