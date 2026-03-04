Nach Übung: Waldbrand neben Bundesheer-Kaserne

Gewinnen Sie VIP-Tickets für Rapid gegen Salzburg!
Brandalarm nach Militär-Übung in Klagenfurt. Mehrere Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Klagenfurt mussten Mittwoch zu einem Waldbrand in der Nähe der Khevenhüller-Kaserne ausrücken.
Sirenenheulen in der Kärntner Landeshauptstadt. Kurz nach 15 Uhr rückte die Berufsfeuerwehr Klagenfurt zur Khevenhüller-Kaserne aus. „Dort brannte ein Waldstück auf einer Fläche von 200 Quadratmetern“, schildert Einsatzleiter Wolfgang Germ.
Der Grund für den Brand: „Das Bundesheer führte mit Feuerknallkörpern eine Übung durch. Dadurch wurde das Feuer, das die Gruppe selbst nicht mehr löschen konnte, ausgelöst.“ Der Brand ist unter Kontrolle.
