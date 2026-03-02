Kind allein in Dubai: Prinz von Anhalt Babysitter

Die angespannte Sicherheitslage im Nahen Osten trifft auch deutsche Promis in Dubai: Nach den jüngsten Gefechten und der zeitweisen Luftraumsperrung über Teilen der Golfregion kann Reality-TV-Star Georgina Fleur (35) aktuell nicht in ihre Wahlheimat zurück, wo sie ihre vierjährige Tochter in der Obhut der Nanny gelassen hat.
Fleur hält sich aktuell beruflich in Thailand auf. Aufgrund gestrichener Flugverbindungen sitzt sie dort fest, während sich ihre vierjährige Tochter in Dubai befindet.
Tochter vorübergehend bei Prinz Marcus von Anhalt
Nach Angaben der 35-Jährigen hat Prinz Marcus von Anhalt die Betreuung des Kindes übernommen. Das Mädchen halte sich auf seinem Anwesen in einer ländlichen Gegend von Dubai auf. In sozialen Medien erklärte Fleur, ihre Tochter sei dort in einer sicheren Umgebung untergebracht.
Von Anhalt meldete sich in mehreren Reels auf Instagram und berichtete, dass er das Kind und die Nanny zu sich geholt hat, weil Fleur große Angst um die beiden hatte. In einem Video planscht er mit dem Mädchen im Pool. Alles sei sehr sicher. Der künstliche Regen in Dubai hätte schon mehr Schaden angerichtet als der israelisch-iranische Angriff.
Von Anhalt: „Dem Kind geht es hervorragend“
Gleichzeitig wies er Kritik entschieden zurück, dass Fleur das Kind bei ihm untergebracht hat. Die Situation sei mit keiner prekären Familie in Deutschland vergleichbar. Für umfassende Betreuung sei gesorgt: vier Hausmädchen, ein Fahrer und ein Koch stünden zur Verfügung. „Dem Kind geht es hervorragend“, stellt er klar.
Außerdem sei er kein Fremder. Er und Georgina Fleur kennen sich seit 15 Jahren, er habe sogar als Erster von ihrer Schwangerschaft erfahren – damals während der Dreharbeiten zu „Promis unter Palmen“.
In Dubai und der katarischen Hauptstadt Doha waren am Montagmorgen laute Explosionen zu hören. Teheran hatte angekündigt, als Reaktion auf die Angriffe der USA und Israels US-Stützpunkte sowie zivile und kommerzielle Ziele in der Region ins Visier zu nehmen.
Wann der reguläre Flugverkehr wieder aufgenommen wird, ist derzeit offen. Georgina Fleur äußerte die Hoffnung, bald nach Dubai zurückkehren und ihre Tochter wiedersehen zu können.
