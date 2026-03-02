Kind allein in Dubai: Prinz von Anhalt Babysitter

Tochter vorübergehend bei Prinz Marcus von Anhalt

Nach Angaben der 35-Jährigen hat Prinz Marcus von Anhalt die Betreuung des Kindes übernommen. Das Mädchen halte sich auf seinem Anwesen in einer ländlichen Gegend von Dubai auf. In sozialen Medien erklärte Fleur, ihre Tochter sei dort in einer sicheren Umgebung untergebracht.

Von Anhalt meldete sich in mehreren Reels auf Instagram und berichtete, dass er das Kind und die Nanny zu sich geholt hat, weil Fleur große Angst um die beiden hatte. In einem Video planscht er mit dem Mädchen im Pool. Alles sei sehr sicher. Der künstliche Regen in Dubai hätte schon mehr Schaden angerichtet als der israelisch-iranische Angriff.