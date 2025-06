Trump: US-Angriff auf iranische Atomanlagen

Zunächst hatte die US-Regierung stets betont, dass sie nicht an den Kampfhandlungen zwischen Israel und dem Iran beteiligt sei. Der Schutz der eigenen Truppen in der Region habe Vorrang. Auf den Stützpunkten des US-Militärs in der Region – etwa im Irak, in Katar oder in Kuwait – sind US-Medien zufolge aktuell insgesamt gut 40.000 Soldaten stationiert.