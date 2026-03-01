Iraner feiern: „Schönster Tag meines Lebens“

Um 12 Uhr ging es – entspannt abgesichert durch die Polizei – los, doch schon lange vorher hatten sich Hunderte Menschen bei strahlendem Sonnenschein und knallenden Sektkorken versammelt, um ihrer Freude über den Sturz des Mullahs von Khomeini Ausdruck zu geben. Die Stimmung der Kundgebung: Fröhlich, positiv und ausgelassen.

So etwa die beiden Schwestern Elahe und Nc, die seit fast einem Jahrzehnt in Wien leben – der Liebe wegen, aber auch aus politischen Gründen. „Wir wollen nicht, dass ein anderes Land unseres angreift. Aber wir wollen auch keine islamische Republik, die Menschen tötet, foltert und einsperrt“, fasst Elahie ihre Gemütslage zusammen.