Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Freude am Heldenplatz

Iraner feiern: „Schönster Tag meines Lebens“

Wien
01.03.2026 13:29
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Stefan Steinkogler

Nach den Attacken auf und durch den Iran haben am Sonntag zahlreiche Menschen „den schönsten Tag“ gefeiert. Angesagt war die Versammlung am Ballhausplatz – und damit jenem Ort, an dem sich in der Vergangenheit fast wöchentlich Menschen versammelt hatten, um gegen das iranische Regime zu demonstrieren. Wohl aufgrund der zu erwartenden Menschenmenge wurde es dann doch der benachbarte Heldenplatz.

0 Kommentare

Um 12 Uhr ging es – entspannt abgesichert durch die Polizei – los, doch schon lange vorher hatten sich Hunderte Menschen bei strahlendem Sonnenschein und knallenden Sektkorken versammelt, um ihrer Freude über den Sturz des Mullahs von Khomeini Ausdruck zu geben. Die Stimmung der Kundgebung: Fröhlich, positiv und ausgelassen.

So etwa die beiden Schwestern Elahe und Nc, die seit fast einem Jahrzehnt in Wien leben – der Liebe wegen, aber auch aus politischen Gründen. „Wir wollen nicht, dass ein anderes Land unseres angreift. Aber wir wollen auch keine islamische Republik, die Menschen tötet, foltert und einsperrt“, fasst Elahie ihre Gemütslage zusammen.

Die beiden Schwestern Elahe und Nc
Die beiden Schwestern Elahe und Nc(Bild: Stefan Steinkogler)

Zahlreiche israelische und amerikanische Fahnen
Mit der Flagge der iranischen Monarchie kamen sie auf den Heldenplatz. Es seien – so die Schwestern – aber noch viele weitere Schritte nötig, um den Iran in eine bessere Zukunft zu führen. Ebenso Fahne zeigen Benny und Iosif – und zwar die iranische und israelische gleichzeitig. Was vor Wochen noch undenkbar gewesen wäre, wird am Sonntag ersichtlich: zahlreiche israelische und amerikanische Fahnen gesellen sich zum iranisch-österreichischen Fahnenmeer.

Benny und Iosif
Benny und Iosif(Bild: Stefan Steinkogler)

Während der junge Sevan sagt, er werde wieder in den Iran zurückkehren, zucken andere mit den Schultern. Etwa Taxifahrer Reza, der sich ein Leben in Wien aufgebaut hat. Es sei noch nicht entschieden, ob er hier bleibe oder in die Heimat zurückgehe, meint er zur „Krone“.

Alirezah spricht von einem freien Iran.
Alirezah spricht von einem freien Iran.(Bild: Stefan Steinkogler)

„Gibt es nur einmal im Leben“
Für Alirezah ist heute „der schönste Tag meines Lebens“, erzählt er mit einer Freudenträne in den Augen. Vor 39 Jahren ist er mit 19 vor dem Regime nach Österreich geflüchtet und hat sich ein Leben gebaut. Er sei Österreich unendlich dankbar für alle Möglichkeiten und den Schutz, der ihm gewährt wurde. Ein Teil seines Herzens sei aber immer im Iran gewesen. Nun freut er sich, irgendwann auch mal in das Land zurückkehren zu können. „Einen freien Iran, das gibt es nur einmal im Leben“, lacht er und zeigt stolz seine Flagge.

Lesen Sie auch:
Reza Pahlavi, der bedeutendste Oppositionelle des Iran und Sohn des 1979 gestürzten Schah von ...
Krone Plus Logo
Das große Interview
Wollen Sie Schah von Persien werden, Herr Pahlavi?
28.02.2026
Alle Infos hier LIVE!
Massiver Angriff auf „Hauptsitz des Terrorregimes”
01.03.2026
Iranische Fahnen
Freudenfeiern nach Tod Khameneis auch in Wien
01.03.2026

Wie es nun weitergehen soll, weiß auch am Wiener Heldenplatz niemand. Der Sohn des einst vom islamischen Regime gestürzten Schahs, Reza Pahlavi, ist jedenfalls auf Schildern und Transparenten omnipräsent. Vielleicht, so Nadja, schaffe er es, zumindest vorübergehend zu übernehmen. Um ihr Land in eine friedliche, demokratische Zukunft zu führen. Sie wünsche sich zumindest nichts sehnlicher.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
01.03.2026 13:29
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 14°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
4° / 14°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
5° / 14°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
4° / 13°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
2° / 14°
Symbol wolkig

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
412.280 mal gelesen
Außenpolitik
Massiver Angriff auf „Hauptsitz des Terrorregimes”
140.665 mal gelesen
Im Bild: Anschlag auf das „Hauptquartier des iranischen Regimes in Teheran“
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
97.730 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5257 mal kommentiert
Außenpolitik
Massiver Angriff auf „Hauptsitz des Terrorregimes”
2002 mal kommentiert
Im Bild: Anschlag auf das „Hauptquartier des iranischen Regimes in Teheran“
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1583 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Mehr Wien
Freude am Heldenplatz
Iraner feiern: „Schönster Tag meines Lebens“
„Krone“-Lesertag
Mit der „Krone“ zum Meister des Realismus
Flucht vor Flammen
Per Haftbefehl gesucht: Mann springt aus Wohnung
Iranische Fahnen
Freudenfeiern nach Tod Khameneis auch in Wien
Platzverbote kommen
Aus für aufdringliche Ticketkeiler in der City
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf