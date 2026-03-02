Highlights: Triplepack-Show bei wichtigem WSG-Sieg

Die WSG Tirol hat sich im Kampf um den Klassenerhalt der Fußball-Bundesliga weiter Luft verschafft. Die Tiroler setzten sich am Sonntag in der vorletzten Runde vor der Punkteteilung bei Schlusslicht Blau-Weiß Linz mit 3:2 (3:1) durch und vergrößerten den Vorsprung auf die Linzer auf 14 Punkte. Matchwinner war Nicolai Baden Frederiksen mit einem Triplepack vor der Pause (15., 19., 45.+1). Tore von Nico Maier (19.) und Simon Seidl (50.) waren für Blau-Weiß zu wenig. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).